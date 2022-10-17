百萬Youtuber劉沛擔任遠傳一日店長　親身體會遠傳門市，用心服務的精神

劉沛參加遠傳一日店長活動，並且與小小店長一起學習體驗。 圖／遠傳 提供

百萬Youtuber劉沛近日參加遠傳門市一日店長活動，在活動開始之前，他先向台中十甲的店員若喬討教秘訣，若喬不但將「遠傳門市服務，將心比心，為客戶用心」的TIPS完全傳授外，並將自己曾經遇到的經歷與劉沛分享。

全力以赴，解決客戶疑難雜症

若喬說，她曾遇到一位伯伯因為手機壞掉來門市修理，其實直接申辦長青方案最方便，立刻就能獲得新手機，但沒想到門號是登記在兒子名下，無法當場辦理，但若喬並沒有放棄，希望能盡量想辦法幫助伯伯，於是想用伯伯的名字申辦，還為了不被誤會是詐騙，先打電話給伯伯家人溝通，最後順利完成這件任務，讓伯伯獲得了新手機，且互相加LINE，伯伯有問題時就可以隨時聯繫。

在活動開始之前，劉沛先向店員討教服務秘訣。 圖／遠傳 提供

劉沛聽完後表示，「這太感人了！這樣用心服務，真的已經是將心比心，把客人伯伯的事當自己的事，全力以赴地解決客戶的疑難雜症。」並期待今天的一日店長活動中自己也可做到。

與小朋友一起互動，認真學習服務課程

但劉沛沒有想到，現場有更大的驚喜等著自己：參加一日店長活動的竟然是小朋友們。原來是因為劉沛也是爸爸的身分，很適合跟小朋友一起體驗，於是遠傳特別做了如此的安排。

初為人父的劉沛，帶領小朋友順利進行各種服務體驗。 圖／遠傳 提供

緊接著劉沛與小朋友們展開有趣的互動，還帶著小小店長宣讀基本服務宣言；並在客人進門時，一起喊著歡迎詞，最後還領到了結訓證書呢。

最後，劉沛還帶著小小店長們一同宣讀基本服務宣言。 圖／遠傳 提供

門市的日常，充滿用心的感動

在活動中非常認真上服務課程的劉沛，好奇大家在遠傳門市工作時的成就感是從何處來，店員文婷和彥竹則分享特別的服務經驗，原來是有次為了進一步服務客戶，而打電話向客人確認時，聯絡到的竟是客人的爸爸，更意外得知客人已經離家一個多月，於是他們穿針引線，最後幫助客人一家團圓。「我本來以為門市工作只是單純的辦個門號，繳繳電話費，沒想到居然有這麼多令人感動的故事，果然用心服務，可以帶給自己很大的成就感。」劉沛說。

劉沛請店員們分享工作中的成就感，也因此獲知了許多感人的故事。 圖／遠傳 提供

劉沛覺得在遠傳一日店長的過程中，真的學到滿多的，「尤其是前輩們好厲害喔，對小朋友、對客人都超用心，難怪遠傳電信一直拿獎，一直連霸。」遠傳電信獲得全台唯一電信業金獎11連霸，還有16次SGS認證，果然名不虛傳。

領取到結訓證書後，劉沛表示在此看到了120分的服務，而且他從旁觀察，發現門市人員即使一時無法理解客人的需求，但只要將心比心地去面面俱到，用心幫客人做到，最後都可以滿足客人，「等小培根大一點，我也要帶他來體驗一日店長！」劉沛說。