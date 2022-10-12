快訊

超越清大、陽明交大 泰晤士世界大學排名「這所大學」居全台第4

孕婦防產後大出血 台大醫院攜小黃縮短送血路

中央社／ 台北12日電

非都會區孕婦生產仍藏風險，產後大出血令人聞之色變。台大醫院雲林分院就分享，與基層診所、計程車隊合作，過去有產婦診所大出血，計程車協助「送血」，等血時間從3小時約縮至30分鐘。

台語俗諺：「生得過雞酒香；生不過四塊板。」台大醫院雲林分院為提供當地產婦在地化醫療照顧，加入衛福部推動的「周產期照護網絡計畫」，作為計畫當中的地方重點醫院之一，以補助建立高危險妊娠產前轉診機制及新生兒外接團隊，強化周產期照護區域網絡。

衛福部次長王必勝今天在「醫路守護 讓寶貝健康出生」記者會致詞時表示，對新生兒照顧的好與壞，代表一個國家公共衛生及醫療水準，計畫核心思想是在地化，結合重點醫院及基層院所合作，提升高危險妊娠、新生兒加護照護品質及母嬰照護的就醫可近性，甚至提供24小時服務團隊，如給予高危險妊娠適時適當照護。

「周產期照護網絡計畫」執行團隊代表、國衛院兒童醫學及健康研究中心執行秘書長陳美惠介紹，這個計畫有4大執行重點，首先是建立區域周產期照護網絡，依照產婦的健康狀況在合適的醫療院所，由跨領域醫療團隊照顧及生產，定期產檢的基層診所與重點醫院合作，也可處理緊急突發狀況。

第2點是建立高危險妊娠產前轉診機制，為嚴重高血壓、前置胎盤及早產現象的產婦提供完整照顧；第3點為成立新生兒外接團隊，當寶寶出現呼吸窘迫、新生兒抽搐或新生兒敗血症時，會將寶寶轉診至有新生兒專科團隊的醫院，穩定寶寶生命跡象。

陳美惠表示，計畫執行1年多來已有115名高危險妊娠孕產婦，於產前轉診至重點醫院照護及生產；重點醫院也透過新生兒外接團隊，安全轉送221名高危險的新生兒至重點醫院或醫學中心給予後續照護。

第4點是推動開放醫院模式，部分基層診所受限於人力及設備，無法提供生產業務，開放醫院模式下，孕產婦可就近在診所產檢，生產到設備充足醫院進行，由重點醫院與診所醫師共同提供連續性醫療照護。開放醫院模式已有3家醫院辦理，25名孕產婦在醫院及基層診所醫師共同照護下順利生產。

「周產期照護網絡計畫」110年優先補助8家醫療資源較缺乏縣市醫院辦理，111年增至10家醫院，輔以區域生活圈整合模式，使醫療照護範圍涵蓋至12個縣市，陳美惠說，112年起預計再擴大，將藉由兒童醫療網最上層核心醫院加入，擴大能量及縣市涵蓋率，最終目標是將周產期網絡涵蓋全台。

新生兒 台大醫院

延伸閱讀

張齡予公開懷孕美照 兒子超音波照超像老公

有片｜坐月子也要動起來！四個基礎運動解決漏尿煩惱，維持好身形

文汶爆乳露孕肚寫真曝光 吳皓昇心疼妻：女人真偉大

公費清冠一號增3風險因子+產婦產後適用 羅一鈞證實

相關新聞

「0+7」將上路 國境開放防疫措施一次看

「0+7」入境新制明天起上路，入境者不再需要居家檢疫，改採7天自...

大雨特報！北北基宜全入列 下班時段注意雨勢

中央氣象局今日17時35分發布大雨特報，因東北季風影響，今日東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注...

大貓熊「團團」不能肯定活多久 動物園：強調動物福祉

台北市立動物園的大貓熊「團團」8月發生癲癇，MRI（核磁共振）檢查後發現，左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球亦可見...

老菸槍、吸菸者注意！小心自發性氣胸找上門

南投一名許姓男子日前突然感到胸痛、無法深呼吸，緊急就醫治療，發現右側肺部有氣胸，插上胸管將空氣引流，症狀改善後返家休養，...

市售美國蘋果殘留禁用農藥 食藥署啟動稽核作業

消基會今舉辦記者會，布抽檢雙北販售通路的進口蘋果、青花菜及葡萄的農藥殘留情形，其中發現自美國進口的翠玉蘋果，檢測出不得殘...

乳白海神秘幽光 科學家破解歷史最悠久的海洋之謎

1864年1月30日，阿拉巴馬號（Ala-bama）進入艦長所說的「不尋常海域」。這艘美國南方邦聯（Confederate）戰艦，在南北戰爭期間遊走世界各大洋，襲擊北方聯邦（Union）的商船，削弱北方聯邦的勢力，當時正在非洲之角（Horn of Africa）沿岸朝西南航行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。