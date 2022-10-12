大雨特報！北北基宜全入列 下班時段注意雨勢

中央氣象局今日17時35分發布大雨特報，因東北季風影響，今日東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意，範圍包括基隆北海岸、台北市山區、新北市山區及宜蘭縣。

氣象局說，今日降雨方面，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸及東北部降雨時間較長，東北部地區有局部大雨發生的機率，而新竹以南大多為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象局說，今日東北風明顯偏強，桃園至嘉義、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、花東沿海及馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今日東南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請注意安全。