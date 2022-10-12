老菸槍、吸菸者注意！小心自發性氣胸找上門

南投一名許姓男子日前突然感到胸痛、無法深呼吸，緊急就醫治療，發現右側肺部有氣胸，插上胸管將空氣引流，症狀改善後返家休養，未料過幾天又復發，確認是自發性氣胸，手術治療才康復；對此，醫師表示，抽菸會增加肺部氣泡的形成和破裂的風險機率，該患者是老菸槍，恐引發自發性氣胸，吸菸者要特別留意。

衛福部南投醫院指出，許男年約60歲，是抽菸20多年的老菸槍，上月中旬午睡起來後，突然胸痛、無法深呼吸，相當難受，趕緊到該院就醫急診，經安排胸部X光檢查，發現右側肺部有氣胸，插上胸管將空氣引流，症狀改善後返家休養。

沒想到，許男隔沒幾天又再次出現喘、呼吸困難等症狀，被送醫後檢查是同側氣胸再次發作，經醫師評估後，透過胸腔鏡肺楔狀切除手術，總算恢復順暢呼吸，目前已出院休養，也降低復發機率。

南投醫院胸腔內科主任施志宏說，氣胸是指空氣堆積於肋膜腔內，使肺葉塌陷。可能會出現胸悶、胸痛、呼吸困難、喘等症狀，嚴重時會引發張力型氣胸，導致休克甚至死亡，而引發氣胸分為「外傷性」、「自發性」兩大類，

其中，外傷性氣胸是遭受外力撞擊、外傷、手術等過程導致肺部破裂；自發性氣胸則是因肺部氣泡破裂引起，成因不明，除了好發於高瘦年輕的男性，有抽菸習慣的中年民眾也不能大意，因為抽菸會增加肺部氣泡的形成和破裂的風險機率。

台中榮總院胸腔外科主任謝志明則表示，氣胸需依病況輕重程度安排治療，而保守治療為氧氣給予、胸管引流，復發率較高，積極治療便是進行手術。許男因短期就復發，評估未來再次復發的機率高，因此進行胸腔鏡肺楔狀切除手術治療。

謝志明說，手術目的是要找出造成氣胸的病灶並將其切除，再加上肋膜粘黏術，期使肋膜腔完全粘黏，以降低氣胸復發率，而通常手術後，可控制復發率在3％以下，病患可恢復正常的生活品質。

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