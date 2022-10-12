快訊

超越清大、陽明交大 泰晤士世界大學排名「這所大學」居全台第4

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老菸槍、吸菸者注意！小心自發性氣胸找上門

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投許姓男子感到胸痛、無法深呼吸，發現右側肺部有氣胸，治療後復發，判定是自發性氣胸。圖／南投醫院提供
南投許姓男子感到胸痛、無法深呼吸，發現右側肺部有氣胸，治療後復發，判定是自發性氣胸。圖／南投醫院提供

南投一名許姓男子日前突然感到胸痛、無法深呼吸，緊急就醫治療，發現右側肺部有氣胸，插上胸管將空氣引流，症狀改善後返家休養，未料過幾天又復發，確認是自發性氣胸，手術治療才康復；對此，醫師表示，抽菸會增加肺部氣泡的形成和破裂的風險機率，該患者是老菸槍，恐引發自發性氣胸，吸菸者要特別留意。

衛福部南投醫院指出，許男年約60歲，是抽菸20多年的老菸槍，上月中旬午睡起來後，突然胸痛、無法深呼吸，相當難受，趕緊到該院就醫急診，經安排胸部X光檢查，發現右側肺部有氣胸，插上胸管將空氣引流，症狀改善後返家休養。

沒想到，許男隔沒幾天又再次出現喘、呼吸困難等症狀，被送醫後檢查是同側氣胸再次發作，經醫師評估後，透過胸腔鏡肺楔狀切除手術，總算恢復順暢呼吸，目前已出院休養，也降低復發機率。

南投醫院胸腔內科主任施志宏說，氣胸是指空氣堆積於肋膜腔內，使肺葉塌陷。可能會出現胸悶、胸痛、呼吸困難、喘等症狀，嚴重時會引發張力型氣胸，導致休克甚至死亡，而引發氣胸分為「外傷性」、「自發性」兩大類，

其中，外傷性氣胸是遭受外力撞擊、外傷、手術等過程導致肺部破裂；自發性氣胸則是因肺部氣泡破裂引起，成因不明，除了好發於高瘦年輕的男性，有抽菸習慣的中年民眾也不能大意，因為抽菸會增加肺部氣泡的形成和破裂的風險機率。

台中榮總院胸腔外科主任謝志明則表示，氣胸需依病況輕重程度安排治療，而保守治療為氧氣給予、胸管引流，復發率較高，積極治療便是進行手術。許男因短期就復發，評估未來再次復發的機率高，因此進行胸腔鏡肺楔狀切除手術治療。

謝志明說，手術目的是要找出造成氣胸的病灶並將其切除，再加上肋膜粘黏術，期使肋膜腔完全粘黏，以降低氣胸復發率，而通常手術後，可控制復發率在3％以下，病患可恢復正常的生活品質。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

南投醫院胸腔內科主任施志宏看診示意圖，圖非文中病人。圖／南投醫院提供
南投醫院胸腔內科主任施志宏看診示意圖，圖非文中病人。圖／南投醫院提供

手術 抽菸 南投

延伸閱讀

肺癌早發現早治療 醫籲：沒補助亦應檢查

意外發現肺部「毛玻璃樣變化」 丁守中自曝養生4重點戰勝肺癌前兆

兩姊妹不抽菸卻同時得肺癌！醫揪「1關聯」：真的很危險

台中西屯工地員工跟前女友吵架 頂樓墜落氣胸昏迷送醫

相關新聞

「0+7」將上路 國境開放防疫措施一次看

「0+7」入境新制明天起上路，入境者不再需要居家檢疫，改採7天自...

大雨特報！北北基宜全入列 下班時段注意雨勢

中央氣象局今日17時35分發布大雨特報，因東北季風影響，今日東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注...

大貓熊「團團」不能肯定活多久 動物園：強調動物福祉

台北市立動物園的大貓熊「團團」8月發生癲癇，MRI（核磁共振）檢查後發現，左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球亦可見...

老菸槍、吸菸者注意！小心自發性氣胸找上門

南投一名許姓男子日前突然感到胸痛、無法深呼吸，緊急就醫治療，發現右側肺部有氣胸，插上胸管將空氣引流，症狀改善後返家休養，...

市售美國蘋果殘留禁用農藥 食藥署啟動稽核作業

消基會今舉辦記者會，布抽檢雙北販售通路的進口蘋果、青花菜及葡萄的農藥殘留情形，其中發現自美國進口的翠玉蘋果，檢測出不得殘...

乳白海神秘幽光 科學家破解歷史最悠久的海洋之謎

1864年1月30日，阿拉巴馬號（Ala-bama）進入艦長所說的「不尋常海域」。這艘美國南方邦聯（Confederate）戰艦，在南北戰爭期間遊走世界各大洋，襲擊北方聯邦（Union）的商船，削弱北方聯邦的勢力，當時正在非洲之角（Horn of Africa）沿岸朝西南航行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。