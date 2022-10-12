開邊境首日最多旅客來自這國 交長盼後年回到疫前水準

台灣明天將重啟國門，再度迎接國際旅客來台觀光，拔得頭籌的台灣虎航IT506航班，將於明日凌晨0點10分抵台，交通部觀光局張錫聰局長將率領同仁赴機場辦理迎賓儀式。

交通部長王國材今日受訪時說，台灣將展開雙臂歡迎全世界觀光客，國境即將開放，請運輸業、觀光旅遊業一起努力讓全世界看見台灣。他也說，盼能在2024年回到疫情前的水準，明年努力要衝到疫情前的5成以上。

被問到何時能放寬到「0+0」？王國材說明，明天即將放寬到「0+7」，相關防疫措施已經很鬆，是否要再放寬由指揮中心決定。他也強調，7月15日振興國旅就是熱身，當時他要觀光產業準備好迎接觀光客，現在就是時候了，他也呼籲業界把服務做好、把遊程做好。

觀光局說明，明天將有來自泰國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等團體，共計20團，244人來臺，預估10月底前尚有230團，3,630人。值得注意的是，除了首發團44名泰國旅客外，同日下午還有中華航空和長榮航空搭載各30人及25人的泰國旅行團抵臺，泰國旅客百人抵台為我國重啟國門首日最大客源國，後續來台旅遊團持續熱銷中。

觀光局也說，這顯示觀光局在泰國於疫情期間持續以多元宣傳方式介紹台灣觀光資訊，喚起在地民眾來台意願，以實際行度支持台灣觀光，於重啟國門第一時間選擇來台旅遊。