市售美國蘋果殘留禁用農藥 食藥署啟動稽核作業

消基會今舉辦記者會，布抽檢雙北販售通路的進口蘋果、青花菜及葡萄的農藥殘留情形，其中發現自美國進口的翠玉蘋果，檢測出不得殘留的農藥「陶斯松」。食藥署獲悉後已責成地方衛生單位前去稽核，若確有違反食安法情事，可依法裁處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

消基會檢驗長凌永健今表示，5月底消基會市調人員前往位於台北市與新北市的量販店、超市等販售通路進行採樣，共計取得18件樣品。其中8件蘋果，分別來自美國、紐西蘭、智利及南非；7件葡萄則分別來自澳洲、智利及日本；3件青花菜分別來自美國及越南。

根據檢驗結果發現，8件蘋果樣本有1件從大型量販店購買的翠玉蘋果檢出不得殘留在蘋果的「陶斯松」，其餘蘋果樣本雖然有檢出農藥但仍符合殘留容許量標準。7件葡萄也檢出1到6種農藥，但符合農藥殘留容許量標準；青花菜樣品未檢出農藥。檢測結果與今年1月進行的市售草莓農藥殘檢相比，本次合格率與農藥使用種類、數量都明顯較佳，顯示蘋果、葡萄與青花菜是比草莓農藥殘留風險較低的蔬果。

食藥署南區管理中心科長楊千慧表示，食藥署針對市面上販售的蔬菜、水果每年都有執行「農藥殘留監測計畫」，蘋果也是品項之一，歷年監測合格率都達99.7%；關於消基會本次發布的資訊，目前已請地方衛生局前去抽驗、釐清，會針對消基會所報導的相同地點抽驗，若確不符合規定，將依照食品法進行後續辦理。

楊千慧說，地方衛生單位抽查後，仍要送至實驗室檢驗，同時也會針對進口來源進行調查，案件會盡速辦理，檢驗結果、溯源報告會一併公布，若確有違反「食品安全衛生管理法」第 15 條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」，將依法裁處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

董氏基金會食品營養中心營養師莫雅淳建議，進口蔬果可能因長時間運輸，較容易有農藥殘留疑慮，有些農藥屬於水溶性，可先透過浸泡3至5分鐘，讓農藥滲出後，再用流動水清洗3至5分鐘；若是質地較軟的草莓、葡萄、藍莓等，不適合浸泡，建議用流動水清洗。有些水果表皮凹槽也可透過小軟刷刷洗。另，橘子、香蕉等水果食用前，可以先沖洗外表皮的農藥，除去表皮後食用果肉也較安心。