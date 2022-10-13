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高雄鼓山工廠深夜竄烈火…水線橫跨軌道 輕軌為救災停駛

「全民英檢」推「模考fun輕鬆」，減輕民眾考試壓力

文／ LTTC提供

不知道自己英文程度在哪裡、不曉得接續努力的方向，是許多英語學習者的共同經驗。國發會為減輕民眾報考正式英檢前的負擔，特別邀請語言訓練測驗中心(LTTC)合作，推出一站到底的英語檢測資源平台：「全民英檢i學網」。(https://prep.gept.org.tw/)

該平台免費服務各階段的學習者，從了解自己英語能力落點開始，到挑戰模擬考題，最後獲得具體強弱項診斷回饋以及學習指引。

圖／LTTC 提供
圖／LTTC 提供

LTTC表示，「i學網」自本月初上線已超過萬人使用，廣受使用者好評。其中近7成為30歲以上、尚未報考過全民英檢的民眾。這些人多數以通過初級或中級為目標。為進一步鼓勵民眾在考前增加練習經驗，特別規劃於今年的最後一次的初級、中級聽讀測驗報名期間，同步舉辦「模考fun輕鬆」活動，減輕民眾考試壓力。活動期間凡在「i學網」挑戰計時模式的模擬考，即可獲得更多官方版的考前練習資源；報考正式考試還有機會獲得報名優惠碼$100，名額共500位，中獎機率高。

「全民英檢i學網」特色亮點

LTTC研發長吳若蕙表示，「i學網」提供出自「全民英檢」官方題庫聽力、閱讀測驗試題。學習者平常就可利用「i學網」練習，提升英語能力。如果有參加正式英檢的規劃，「i學網」更是考前重要的備考資源。

建議使用者利用「計時模式」比照正式測驗時間完整作答，使用者可即時獲得個人專屬的英語能力診斷，包括：強弱項分析、尚未精熟之單字與句型、後續學習建議等。同時「i學網」也具備學習歷程功能，可記錄學習軌跡，能給予學習者一站到底且有效率的學習體驗。

「全民英檢i學網」活動及報名訊息

2023年元月份「全民英檢」初級聽讀測驗 (CEFR A2)即日起開放報名，中級聽讀測驗 (CEFR B1)也將於11月中旬開始報名。報名期間「全民英檢i學網」同步舉辦「模考fun輕鬆」活動，中獎機會高。更多資訊請上全民英檢網（www.gept.org.tw）。

圖／LTTC 提供
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