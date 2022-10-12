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「0+7」將上路 國境開放防疫措施一次看

中央社／ 台北12日電
「0+7」入境新制13日起上路。示意圖。本報資料照片
「0+7」入境新制13日起上路。示意圖。本報資料照片

「0+7」入境新制明天起上路，入境者不再需要居家檢疫，改採7天自主防疫，外國團客、境外生移工都適用「0+7」，中央社整理開放國門新防疫規範一次看。

●原則

根據中央流行疫情指揮中心提供「0+7」入境防疫規範，旅客入境當天、自主防疫第1天或匡列為接觸者當天以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩試劑進行快篩，自主防疫地點以符合1人1室、獨立衛浴條件的自宅、親友住所或旅館為原則。

自主防疫期間，盡量避免接觸重症高風險對象，包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等；禁止前往醫院陪病、探病，建議延後非急迫性需求的醫療或檢查，避免前往長照機構。

無症狀者需有2天內家用快篩陰性結果才可外出，上班、上課期間應全程配戴口罩，維持社交距離，有飲食需求可暫免佩戴口罩，用畢後立刻配戴口罩；有用餐需求，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐。

●團客

根據交通部觀光局的旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引，旅行社業者在入境團體方面，不論接待人員或導遊都必須受過防疫講習訓練，安排旅客上也不得與國內民眾同桌用餐、同住名單全程不能更換，專車專送且要加強清消。

出境團體方面，旅遊業者指派的領隊要打滿3劑疫苗，並確實投保旅行業責任保險，並且要辦理行前說明會或提供旅遊目的地國家的防疫規定，若旅客確診必須提供協助及安排食宿交通。

●境外生

教育部於10月13日起配合邊境管制調整，對境外生祭出入境新制，取消入境專案管制，不限入境機場、港口，名冊免報教育部核定，學生入境免持入境許可證明。境外生入境後，實施0+7自主防疫，在無症狀且有2日內快篩陰性證明的情況下，就可到校、入班上課。

本地生部分，10月13日起如果同住家人或同寢室室友確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），打完3劑疫苗者，可採7天自主防疫（0+7），不足3劑則為3天居家隔離和4天自主防疫（3＋4）。

●醫護人員

針對返國「0+7」醫療照護工作人員，指揮中心建議，自主防疫期間返回工作者，應於返回工作前進行1次公費家用快篩，且於自主防疫期間，每1至2日於上班前進行1次公費家用快篩；醫療機構得依傳播風險及工作性質等評估調整篩檢頻率。

●移工

勞動部表示，自10月13日起，雇主應安排移工於符合1人1室且有獨立衛浴旅館、移工宿舍或雇主自宅自主防疫；產業移工及非重症高風險社福移工依規定快篩陰性，得於7日自主防疫期間內從事許可的工作。另外，在0+7新制期間，不論移工是否有工作，雇主都必須給薪。

自主防疫 快篩試劑 移工 醫護人員 境外生

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