7車站串連桃園龜山到迴龍 桃捷棕線今通過環評大會

桃園捷運棕線「桃園—龜山—迴龍段」屢遭地方批評進度落後，路線過去有兩處邊坡曾發生山崩，今年八月確認未來將做好安全防護並加強監測，才通過第三次的環評初審。今天環評大會上，環評委員僅要求植栽移植存活率從70%提高到80%，其他委員無異議，全案通過環評大會審查。

桃園捷運棕線107年5月就通過可行性評估，現在還在辦理綜合規畫階段。棕線規畫全長11.38公里，將設置7座車站，分別是5座地下站、2座高架站。

根據開發單位桃園市政府規畫，桃捷棕線未來可與綠線、新蘆線、萬大線、台鐵桃園站轉乘或銜接，力拚今年綜合規畫獲中央核定，再由公共工程委員會審核經費，但今年還無法動工，預計總工程期8年。

專案小組召集人李俊福表示，桃園捷運棕線原本採用輕軌系統，經過一次現勘跟三次小組審查，但現勘過程中，發現原來規畫的維修機廠地點位於地質敏感帶，且地形陡峭，去年11月26日小組首次審查時，委員建議另尋適當維修機廠位置，開發單位經過長達半年綜合考量，今年6月6日提送修正本，考量後決定把棕線更改為中運量系統，並調整機廠規畫。

李俊福表示，此案審查有四大討論重點，第一龜山地區沿線很多山崩地滑的地質敏感區域，第二挖填大量土方，必須妥善規畫暫存區，第三是動植物生態調查及減輕對策，第四是植栽移補植計劃，而開發單位都有提出具體說明跟承諾，因此建議通過審查。

此外，有環評委員認為，目前開發單位承諾植栽移植存活率僅70%太低，要求提高到80%，開發單位也承諾辦理。其餘委員未提出任何意見，最終決議通過審查。