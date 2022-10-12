外出要注意！北部「3縣市」大雨特報 這些縣市注意強陣風

外出要注意！因東北季風影響，中央氣象局14時40分針對宜蘭縣、新北市及基隆市發布大雨特報，呼籲民眾注意有局部大雨發生的機率。

氣象局說，今日降雨方面，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸及東北部降雨時間較長，東北部地區有局部大雨發生的機率，而新竹以南大多為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象局說，今日東北風明顯偏強，桃園至嘉義、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、花東沿海及馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今日東南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請注意安全。

氣象局說，今天東北季風持續影響，清晨各地有秋涼感覺，西半部及東北部低溫約19至21度，花東地區約22、23度，白天桃園以北及宜蘭氣溫稍微回升，預測高溫約23、24度，竹苗及花東約26至28度，中南部高溫約31、32度，日夜溫差較大，早出晚歸請留意溫度變化，適時增減衣物。