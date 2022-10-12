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封閉939天國門將重啟 機場聯外客運明起大幅增班

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
國光客運往返桃園機場及台北車站的1819路線目前每天僅有4班，明日起將大幅增加為28班，平均每半小時一班車，示意圖。圖／國光客運提供
國光客運往返桃園機場及台北車站的1819路線目前每天僅有4班，明日起將大幅增加為28班，平均每半小時一班車，示意圖。圖／國光客運提供

配合中央流行疫情指揮中心鬆綁邊境防疫措施，桃園機場13日起實施入境「0+7」規定，屆時將回復常態入境通關、無症狀入境旅客將可搭乘大眾運輸工具、排班計程車恢復跳表計費外，觀景台等公共服務設施也將回復常態開放，朝恢復疫情前狀態穩健邁進。

由於明天起旅客入境後可直接搭大眾交通工具返家，機場聯外客運路線也將大幅增班。國光客運往返桃園機場及台北車站的1819路線目前每天僅有4班，明日起將大幅增加為28班，平均每半小時一班車，最晚班車發車時間為晚間11時50分；前往北市其他地區的1840路線（桃機往返松機）、1843路線（桃機往返南港）等路線也都會增班。

統聯客運下轄桃園機場往返台中、中壢及宜蘭、羅東的路線也都增班，1623路線（桃機往返台中）明天起將增班為26班次，與目前一天4班相比較也是大幅增加。經營新竹往桃園機場路線的日豪客運目前無增班規畫，仍維持一天四班，會觀望旅客需求再滾動式調整。

桃園機場 桃機

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