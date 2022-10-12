推動零廢棄 閒置家電可出租賺錢、舊被套伴浪犬度寒冬

台灣去年產生三千萬公噸廢棄物，但其實有許多資源都可循環再利用，環保署今起舉辦「2030超越圈圈—循環經濟新創展」，展示電器租借平台、循環杯、可重複使用的尿布等60個循環經濟品牌，「讓一個產業的廢棄物，變成另一個產業的原料」，推動零廢棄社會。

環保署副署長沈志修接受媒體聯訪時表示，台灣是高度仰賴資源進口的國家，去年總共使用2億7千萬公噸的原物料，產生3千萬公噸廢棄物，雖然台灣家戶垃圾回收率達到62.5%，事業廢棄物回收率85%，仍希望未來可創造「零廢棄」的全循環社會，為地球及減碳盡一份心力。

沈志修表示，「超越圈圈」循環展從今天開始舉辦到周日，總共為期五天，希望「讓一個產業的廢棄物，變成另一個產業的原料」，推動資源循環、永續利用。四個展區包括循環共享區、綠色循環科技區、循環設計商品、文創設計區，也有很多體驗活動，適合親子共同觀展，並且從生活中落實資源循環。

「電電租」共同創辦人小米說，他們四年前開始設計家電租用平台，讓民眾家裡閒置的家電可以租借給需要的人，有些人只是臨時需要使用除濕機等家電，或某些精品吸塵器太昂貴，希望先試用以免買錯；還有三成左右的客戶是商用，例如建案展場一次需要20、30台吸塵器，還有學校舉辦烹飪大賽來借了10幾台電鍋。

小米說，她和另一個創辦人Judy都是媽媽，深深感受到住在台北的空間是用來生活，而不是囤積物品，有些家電放在家裡一周可能用不到一次，若能出租出去，不但可以節省空間，還可以達到資源共享、提醒人們愛物惜物。

「合隆羽藏」採用日本旅宿業回收花布，透過拆解、清洗、再造等過程，將原本要丟棄的花布做成寵物墊，讓產品生命再度延續，並且連續七年舉辦公益活動，收集民眾家裡不要的被套、床包、大毛巾、厚毛毯等物品，用來幫助流浪犬度過寒冬。