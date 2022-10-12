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台灣文學館19歲 跨域演出林爽文事件

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台灣文學館慶祝19歲有一系列的活動，圖為演出團體榕幫。圖／台文館提供
台灣文學館慶祝19歲有一系列的活動，圖為演出團體榕幫。圖／台文館提供

國立台灣文學館19歲了！館方17日迎接生日，將於全台多個場地舉辦台灣文學慶生活動，除了台南本館在16日有一整天的音樂、舞蹈與市集外，在台北文學基地15、16日也有文學家族同慶等多項活動，另外在桃園大溪等地則配合台灣文化協會成立101年，帶領群眾走讀地景。

館方表示，台南本館10月16日上午舉辦捐贈感謝儀式，對捐贈者表達誠摯的感謝，邀集各界嘉賓到場見證。下午於藝文大廳，搭配現正展出的歷史事件展，「雞屎藤舞蹈劇場」以台式舞蹈劇場與北管及獨立音樂破格組合，重新詮釋台灣民變林爽文事件。

戶外葉石濤廣場，則有入圍金曲獎最佳客語歌手的黃宇寒、最佳台語男歌手的陳以恆，以及在地台南少年——榕幫樂團輪番上陣，用母語歌聲和民眾一起搖擺。而草地市集除文創與餐飲攤位，還有文學館家族——紀州庵文學森林、賴和紀念館、三秀園、鍾理和紀念館，將各館精華直送台南。

10月15日至16日於台北台灣文學基地，有華語、緬甸語兩場親子說故事活動；由韓良憶、周聖凱分別領隊的兩場走讀，體驗飲食生活、走訪社運地景；還有最有紙氣的手作體驗——迷你手抄紙扇、浮水畫明信片；食酒市集除了邀集文創、輕食攤位，還有文學館家族——三毛清泉故居、李榮春文學館、龍瑛宗文學館、紀州庵文學森林共襄盛舉。

為了紀念台灣文化協會於1921年10月17日成立，台文館還於10月15日、22日、29日在桃園大溪及台南，舉辦「台灣真有力：文協地景走讀」，華語、華台、華客共三場，邀民眾一起踏上文協青年莊松林與李獻璋的文化足跡，參加即送「發揮硬頸精神運動毛巾」一條。

更多活動資訊，歡迎至台文館官網與藝文活動平台查詢。國立台灣文學館官網：https://www.nmtl.gov.tw/。國立台灣文學館藝文活動平台：https://event.culture.tw/NMTL/

台灣文學館慶祝19歲有一系列的活動。圖／台文館提供
台灣文學館慶祝19歲有一系列的活動。圖／台文館提供
台灣文學館慶祝19歲有一系列的活動。圖／台文館提供
台灣文學館慶祝19歲有一系列的活動。圖／台文館提供

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