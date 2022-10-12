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苗栗「微笑迎風 美好後龍」健走活動 明起開放報名

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今年後龍健走路線從外埔漁港出發，行經126縣道，經成功國小後接堤外步道、再返回外埔漁港。記者吳傑沐／攝影
今年後龍健走路線從外埔漁港出發，行經126縣道，經成功國小後接堤外步道、再返回外埔漁港。記者吳傑沐／攝影

自2015年以來，苗栗縣後龍鎮公所每年秋季舉辦健走活動，今年以「微笑迎風 美好後龍」為主題，將在10月30日下午在後龍鎮外埔漁港登場，公所宣布明天起開放報名，歡迎全國民眾在秋高氣爽的10月，一起來漫步後龍海濱、享受微風吹拂，欣賞外埔漁港落日餘暉美景。

鎮長朱秋隆表示，自2015年以來，後龍健走已經成為苗栗縣每年10月最具代表性的戶外活動之一，當天活動現場規劃有農產市集及胖卡餐車，健走結束後的傍晚時分，更有最受鄉親期待的摸彩晚會。他說，每年公所都會募集上百件的摸彩品在現場抽出幸運得獎者，讓民眾不但可以健身、遊漁港、賞美景、品小吃，還可以帶著大獎開開心心的回家。

今年的健走路線從外埔漁港出發，行經126縣道，經成功國小後接堤外步道、再返回外埔漁港，全程5.9公里，需時約1.5-2小時，全程平坦好走，健走沿途可欣賞美麗的海景，不分老少皆能輕鬆完成。

公所表示，每年健走活動一開放報名3000個名額就秒殺額滿，想要參加的民眾報名從速，報名時間於10月13日(四)上午8:30開始，於上班日的上午8時30分至下午4時30分，至後龍鎮公所現場報名。也可用網路報名，報名網址為https://forms.gle/DppUVpHBinFbTpwx7，或至臉書「後龍鎮公所」粉專搜尋活動相關資訊，網路報名共1000個名額，後龍鎮公所現場報名共2000個名額，額滿為止。

報名成功者，於活動當天完成報到，並全程參與健走活動，可獲得後龍鎮公所提供活動紀念T恤乙件、餐盒兌換券乙張及摸彩券乙張。

健走 苗栗縣 微風

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