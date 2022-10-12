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少年落海2症狀治療方式衝突 醫療團隊精準拿捏輸液量

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
小宇意外落水，在大海中奮力掙扎2小時才游上岸，醫師發現有「吸入性肺炎」、疑似「橫紋肌溶解症」，但兩者治療方法衝突，好在醫療團隊精準拿捏點滴輸液量，才讓他健康出院。圖／花蓮慈濟醫院提供
小宇意外落水，在大海中奮力掙扎2小時才游上岸，醫師發現有「吸入性肺炎」、疑似「橫紋肌溶解症」，但兩者治療方法衝突，好在醫療團隊精準拿捏點滴輸液量，才讓他健康出院。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮一名17歲的小宇（化名）在中秋節意外落水七星潭，在大海中奮力掙扎2小時才游上岸，被送往花蓮慈濟醫院急診，醫師發現肺部因嗆水引發「吸入性肺炎」，且疑似有「橫紋肌溶解症」。但兩者治療方法衝突，一個要給水、一個要排水，好在醫療團隊精準拿捏點滴輸液量，才讓他健康出院。

小宇被送到急診室時意識清醒，不斷向醫療人員反應全身非常痛，當天值班的兒童腎臟科主任陳明群第一時間判斷，此情況可能是橫紋肌溶解。

陳明群表示，橫紋肌溶解症是人體肌肉急速損傷，肌肉細胞壞死，導致肌球蛋白滲漏，進入尿液中形成肌球蛋白尿，嚴重時可能因急性腎小管受損，引發急性腎損傷，而有致命風險，需給予大量水分，讓肌球蛋白盡快從體內隨尿排出，減少對腎臟的損害。

但小宇還有嗆水導致的吸入性肺炎，若肺炎情況惡化，可能會導致死亡率高達40%至70%的「急性呼吸窘迫症候群」，治療時必須限制水份，以免造成肺部積水加重病況。陳明群說，「針對急性腎損傷與避免肺部呼吸功能惡化的治療方法，兩者相互衝突」，讓醫療團隊覺得情況棘手。

好在兒科團隊謹慎拿捏補充的輸液量多寡，經過前期最危險的3天，先確認肺炎情況逐漸改善，才轉往普通病房，接受後續腎臟、肺部及肌肉復健治療。

出院當天小宇開心表示，雖然現在行動還不太方便，但自己一直都有運動習慣，之後會按醫療團隊建議逐步完成復健項目，相信身體會愈來愈好。復健科醫師鄭弘裕指出，小宇的橫紋肌溶解症屬於過度運動所導致，因肌肉組織遭破壞，短期內會出現使不上力的情況，可行走距離與時間都不長，需要長期復健運動，讓身體慢慢恢復肌力。

復健 肺炎 花蓮

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