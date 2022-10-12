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台南散步導覽新增麻豆等3路線 即日起線上預約

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南散步導覽新增麻豆等3路線，即日線上預約。記者謝進盛／攝影
台南散步導覽新增麻豆等3路線，即日線上預約。記者謝進盛／攝影

台南市政府觀旅局規畫「台南散步導覽」，新增加新營、下營及麻豆3條路線，今對外公布，累計全市已有16條，即日起開始接受線上預約，免費邀請遊客來台南，共同探索、漫遊台南之美。

南市府今在民治市政中心開記者會，由市長黃偉哲向民眾宣布上述三條新散步導覽路線，黃偉哲表示，觀旅局的散步導覽路線，由專業解說員帶領大家走進台南特色景點，所有導覽路線都是免費參加。

觀旅局長郭貞慧說，台南散步導覽原有「府城歷史散步孔廟線」、「赤崁線、「安平獅饗曲」、「老街543」、「五條港舊城漫遊」、「安平運河南岸散步路線」、「鹽水月津港漫遊」、「關子嶺溫泉鄉散步」及「關子嶺溫泉鄉散步-親子路線」等12條免費導覽路線，再加上去年啟動南區台灣第一鹽散步路線，以及今日啟動的新營、下營及麻豆等4條路線，總共有16條導覽路線，提供民眾依自己喜好做選擇。

黃偉哲說，新營是大新營地區輻軸地帶，下營是傳統農業區塊，麻豆則擁有很高文化素質，台南每一條散步路線都有其厲害地方，各處都有歷史遺跡值得探訪。

除啟動新營、下營、麻豆3區散步路線，現場也頒發111年台南市政府績優志工，黃偉哲頒獎予3位志工代表，觀旅局表示，台南散步導覽服務於每周六日，由在地志工提供免費導覽解說，每梯次約20人，自100年7月啟動至今年9月共辦理8130梯次，7萬6006人次參加，更多路線規畫及詳情，請上線上預約網址(https://www.twtainan.net/zh-tw/application/list)

台南散步導覽新增麻豆、下營、新營等3路線，即日線上預約，圖為麻豆清代南北官道路線。記者謝進盛／攝影
台南散步導覽新增麻豆、下營、新營等3路線，即日線上預約，圖為麻豆清代南北官道路線。記者謝進盛／攝影
台南散步導覽新增麻豆、下營、新營等3路線，即日線上預約，圖為麻豆倒風內海古港遺跡。記者謝進盛／攝影
台南散步導覽新增麻豆、下營、新營等3路線，即日線上預約，圖為麻豆倒風內海古港遺跡。記者謝進盛／攝影

台南 黃偉哲 溫泉

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