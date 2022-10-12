美國蘋果檢出禁用農藥 消基會建議清洗蔬果有三步驟

消基會今天舉辦「關心食安！國外進口青花菜、葡萄及蘋果農藥殘留調查測試報告」記者會，會中公布抽檢雙北販售通路的進口蘋果、青花菜及葡萄的農藥殘留情形。抽檢結果發現，從美國進口的翠玉蘋果不合，檢測出不得殘留的農藥陶斯松，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

消基會表示，今年1月時，消基會曾進行市售12件草莓（6件國產、6件進口）農藥殘留檢測，結果有2件國產與4件日本產的草莓農藥檢測結果不符合規定，檢測數據顯示國外進口蔬果雖然經過海關邊境檢驗程序，但仍有農藥殘留的疑慮。

5月底消基會市調人員前往位於台北市與新北市的量販店、超市等販售通路進行採樣，共計取得18件樣品。其中8件蘋果，分別來自美國、紐西蘭、智利及南非；7件葡萄則分別來自澳洲、智利及日本；3件青花菜分別來自美國及越南。

消基會檢驗長凌永健表示，根據檢驗結果發現，8件蘋果樣本有1件從大型量販店購買的翠玉蘋果檢出不得殘留在蘋果的「陶斯松」，其餘蘋果樣本雖然有檢出農藥但仍符合殘留容許量標準。7件葡萄也檢出1到6種農藥，但符合農藥殘留容許量標準；青花菜樣品未檢出農藥。檢測結果與今年1月進行的市售草莓農藥殘檢相比，本次合格率與農藥使用種類、數量都明顯較佳，顯示蘋果、葡萄與青花菜是比草莓農藥殘留風險較低的蔬果。

消基會建議消費者，清洗蔬果時可參考三步驟。第一步「浸泡」：將蔬果浸泡在水中約3分鐘，讓表面的農藥溶解；第二步「沖洗」：打開水龍頭，用流動的清水沖洗蔬果，讓水流把殘留的農藥帶走；第三步「切除」：使用刀具切除蔬果的蒂頭、根部、或表皮等不容易清洗的凹陷部位。以正確的方式清洗蔬果，除去這些附著在蔬果上的殘留農藥，就能降低攝食農藥的風險，吃得健康又安心。

檢驗結果顯示，進口青花菜為農藥殘留風險最低的蔬果。消基會建議政府可調整抽驗比例，將邊境檢驗能量轉移至農藥殘留風險較高的蔬果，依農藥殘留檢測結果統計農藥殘留風險高低以調整檢驗量能，讓邊境檢驗能發揮最大效能，在第一線為消費者的健康把關。