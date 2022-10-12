六旬婦腦下垂體中風左眼瀕盲 經鼻腔微創手術切除

一名65歲的林女士因左眼視力急速喪失，視野狹窄且視力模糊，緊急就醫，經查是腦下垂體中風，台北慈濟醫院實施經鼻腔內視鏡微創手術，切除腫瘤後，恢復良好。

台北慈濟醫院神經外科主任徐賢達表示，檢查林女士狀況後，排出眼球本身疾患因素，懷疑為視神經受到壓迫，安排電腦斷層與核磁共振兩種影像檢查，立即轉介神經外科；影像顯示林女士長出兩公分大的腦下垂體腫瘤併出血，明顯壓迫到視神經。

徐賢達診斷，林女士為「腦下垂體中風」，須立刻執行摘除手術，故照會耳鼻喉科醫師，合作執行「經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除手術」順利除去腫瘤及血腫，術後陳女士的視野逐漸擴大、視力恢復。

徐賢達指出，在耳鼻喉科醫師協助操縱鼻腔內視鏡下，即時監測腦部組織與手術器械的相對位置，神經外科醫師在腫瘤移除的過程便能避免傷及周圍重要組織，安全性與成功率大幅提升。

北慈表示，現今醫療技術進步，腦下垂體腫瘤切除由「傳統開顱手術」革新為「經上顎骨微創手術」，近年更以「經鼻腔內視鏡微創手術」為主；鼻腔離腦下垂體僅有10公分的距離，以鼻腔內視鏡配合影像導航系統深入病灶，再以精細器械一點一點將腦瘤取出，完成手術減壓。