日系愛好者預備！全年最低價三井OUTLET周年慶北中南啟動

MITSUI OUTLET PARK於10/14-11/6推出「超日本周年慶」，全年平均3～7折的OUTLET價格再享周年慶眾多折扣，檔期間物販最低來到2.6折。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

全台規模最大橫跨北中南的日系OUTLET周年慶即將開跑，MITSUI OUTLET PARK北中南3據點將在10/14-11/6共同推出「超日本周年慶」，全年平均3～7折的OUTLET價格再享周年慶眾多折扣，檔期間物販最低來到2.6折，另外，App會員於3店各指定期間單筆消費滿3,000元送300元限量抵用券，指定日系專櫃消費滿3,500元再加贈100點，相當於平時點數的6倍回饋；信用卡卡友最高享5%回饋、LINE PAY則最高享8%回饋，各種優惠加乘。喜歡日系品牌的民眾，把握全年最優惠的周年慶入手才最划算。

隨著國境解封、日本10月開放自由行，三井OUTLET抓住民眾想去日本旅遊的心，活動期間憑單筆消費滿3,000元以上發票，還可抽台灣-東京單人經濟艙來回機票，11/6前設施內還有日系動畫《天竺鼠車車》造景，讓民眾購物之餘也能拍出可愛照片，與親友分享。

各店優惠追加，「林口店」聯合超過50家指定專櫃，結帳享滿3,000元抵300元或滿5,000元抵500元，單筆消費滿3,000元可再抽FUJI愛沙發按摩椅。App會員首三日除了原有滿3,000送300外，聯名卡卡友再送31冰淇淋兌換券，相當於買3,000送400，另單筆消費滿25,000元以上再送1,000元限量抵用券，檔期最後三天App會員再加碼單筆消費滿5,000元贈200元商品抵用券。活動期間還有日本展與台南物產展，以及多款福利品與千元有找專區。

「台中港店」引用日本「紅白歌合戰」概念，精選紅白色系單品主題優惠，比如Samantha Thavasa亮白束袋包原價7,500元、特價1,880元；Regal紅白拼接雕花女仕復古鞋現折4,000元，另有3C家電、運動穿搭、居家小物等下殺4折起。App會員獨享10/21-10/27單筆消費滿5,000元送MITSUI OUTLET PARK台中港造型積木，10/31-11/6點數兩倍送與線上領200元限量購物金。室內恆溫雪場SNOWTOWN雪樂地，持會員App享平日320元、假日400元入場，並加贈30元抵用金。

「台南店」周年慶每周五與周六的15:00-19:00推出「Time Sale限時特賣」，Plain-me、Wildland等每次約10家品牌推出最低結帳再8折。國際名品COACH、BOSS享全面5折起，另有OUTLET限定獨賣與1111搶先購專區，讓民眾以1折起價格入手。湯姆貝貝親子樂園另推出400元超值套票。App會員獨享10/17-11/6消費滿8,000元可兌換MITSUI OUTLET PARK台南限定珍藏積木組，10/31-11/6天天上線領200元購物金與享點數2倍送。

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MITSUI OUTLET PARK周年慶期間，單筆消費滿3,000元可抽台灣-東京單人經濟艙來回機票，各店各一名。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

林口店加碼抽，FUJI愛沙發按摩椅價值49,800元，限量1名。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

台中港店加碼抽，和苑三井花園飯店台北忠孝標準雙人房型住宿券一張，價值10,770元，共2名。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供