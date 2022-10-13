日系愛好者預備！全年最低價三井OUTLET周年慶北中南啟動

撰文／ 江佩君

MITSUI OUTLET PARK於10/14-11/6推出「超日本周年慶」，全年平均3～7折的OUTLET價格再享周年慶眾多折扣，檔期間物販最低來到2.6折。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
MITSUI OUTLET PARK於10/14-11/6推出「超日本周年慶」，全年平均3～7折的OUTLET價格再享周年慶眾多折扣，檔期間物販最低來到2.6折。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

全台規模最大橫跨北中南的日系OUTLET周年慶即將開跑，MITSUI OUTLET PARK北中南3據點將在10/14-11/6共同推出「超日本周年慶」，全年平均3～7折的OUTLET價格再享周年慶眾多折扣，檔期間物販最低來到2.6折，另外，App會員於3店各指定期間單筆消費滿3,000元送300元限量抵用券，指定日系專櫃消費滿3,500元再加贈100點，相當於平時點數的6倍回饋；信用卡卡友最高享5%回饋、LINE PAY則最高享8%回饋，各種優惠加乘。喜歡日系品牌的民眾，把握全年最優惠的周年慶入手才最划算。

隨著國境解封、日本10月開放自由行，三井OUTLET抓住民眾想去日本旅遊的心，活動期間憑單筆消費滿3,000元以上發票，還可抽台灣-東京單人經濟艙來回機票，11/6前設施內還有日系動畫《天竺鼠車車》造景，讓民眾購物之餘也能拍出可愛照片，與親友分享。

各店優惠追加，「林口店」聯合超過50家指定專櫃，結帳享滿3,000元抵300元或滿5,000元抵500元，單筆消費滿3,000元可再抽FUJI愛沙發按摩椅。App會員首三日除了原有滿3,000送300外，聯名卡卡友再送31冰淇淋兌換券，相當於買3,000送400，另單筆消費滿25,000元以上再送1,000元限量抵用券，檔期最後三天App會員再加碼單筆消費滿5,000元贈200元商品抵用券。活動期間還有日本展與台南物產展，以及多款福利品與千元有找專區。

「台中港店」引用日本「紅白歌合戰」概念，精選紅白色系單品主題優惠，比如Samantha Thavasa亮白束袋包原價7,500元、特價1,880元；Regal紅白拼接雕花女仕復古鞋現折4,000元，另有3C家電、運動穿搭、居家小物等下殺4折起。App會員獨享10/21-10/27單筆消費滿5,000元送MITSUI OUTLET PARK台中港造型積木，10/31-11/6點數兩倍送與線上領200元限量購物金。室內恆溫雪場SNOWTOWN雪樂地，持會員App享平日320元、假日400元入場，並加贈30元抵用金。

「台南店」周年慶每周五與周六的15:00-19:00推出「Time Sale限時特賣」，Plain-me、Wildland等每次約10家品牌推出最低結帳再8折。國際名品COACH、BOSS享全面5折起，另有OUTLET限定獨賣與1111搶先購專區，讓民眾以1折起價格入手。湯姆貝貝親子樂園另推出400元超值套票。App會員獨享10/17-11/6消費滿8,000元可兌換MITSUI OUTLET PARK台南限定珍藏積木組，10/31-11/6天天上線領200元購物金與享點數2倍送。

ＤＭ連結

MITSUI OUTLET PARK周年慶期間，單筆消費滿3,000元可抽台灣-東京單人經濟艙來回機票，各店各一名。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
MITSUI OUTLET PARK周年慶期間，單筆消費滿3,000元可抽台灣-東京單人經濟艙來回機票，各店各一名。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

林口店加碼抽，FUJI愛沙發按摩椅價值49,800元，限量1名。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
林口店加碼抽，FUJI愛沙發按摩椅價值49,800元，限量1名。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

台中港店加碼抽，和苑三井花園飯店台北忠孝標準雙人房型住宿券一張，價值10,770元，共2名。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
台中港店加碼抽，和苑三井花園飯店台北忠孝標準雙人房型住宿券一張，價值10,770元，共2名。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

台南店App滿額贈，MITSUI OUTLET PARK台南限定珍藏積木組，限量800組。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
台南店App滿額贈，MITSUI OUTLET PARK台南限定珍藏積木組，限量800組。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

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