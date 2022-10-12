快訊

評／橘高校國慶演出 反思台灣功利主義至上的教育

京都橘高校師曝學生愛上台灣 返日飛機上「哭著說不想走」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保部分負擔新制年底上路？ 薛瑞元未鬆口：須視兩大條件

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
部分負擔新制年底上路？薛瑞元表示，必須視疫情趨勢、社會經濟復元兩大條件。記者沈能元／攝影
部分負擔新制年底上路？薛瑞元表示，必須視疫情趨勢、社會經濟復元兩大條件。記者沈能元／攝影

健保部分負擔新制何時上路，備受大家關注。衛福部長薛瑞元日前表示，新制預計於今年底前上路，但薛瑞元今表示，部分負擔新制已過充分討論，原公告今年5月15日上路，但當時新冠疫情嚴峻而延後實施，目前若要實施須有同樣條件，若年底疫情趨緩、經濟活動復甦就會實施。

薛瑞元今至立法院社會福利及衛生環境委員會針對「疫情期間秋冬流感流行之防疫因應作為與疫苗接種規劃」等專案報告及備詢。

立委蔡壁如質詢表示，部長薛瑞元日前表示，健保部分負擔新制將於年底前上路，目前是否仍如此規劃？薛瑞元說，目前還需觀察疫情變化及社會復元情形，若年底時疫情尚未趨緩，部分負擔新制就不一定會剛剛好在年底上路。

蔡壁如說，疫情起起伏伏，政府要開放邊境時，就說疫情穩定，而要推出其他措施時，就說疫情不穩定，感覺「話都是衛福部在說」，該實施的制度就應要實施。

面對媒體詢問，若部分負擔新制年底前無法上路，明年農曆年前是否有機會？薛瑞元說，面對未來的事情，不要做太多的猜測，都會審時度事來處理。

疫情 薛瑞元 健保

延伸閱讀

新冠疫情何時往下？ 薛瑞元首表態：單日病例一萬以下

疫情高原碰上A型流感來勢洶洶 薛瑞元：民眾需要「保持適度的緊張」

新冠肺炎確診病例數今達6萬例？ 衛福部長薛瑞元這樣說

台東輔選 蔡壁如：邊境開放應先觀察、口罩是最後解脫

相關新聞

美國蘋果檢出禁用農藥 消基會建議清洗蔬果有三步驟

消基會今天舉辦「關心食安！國外進口青花菜、葡萄及蘋果農藥殘留調查測試報告」記者會，會中公布抽檢雙北販售通路的進口蘋果、青...

健保部分負擔新制年底上路？ 薛瑞元未鬆口：須視兩大條件

健保部分負擔新制何時上路，備受大家關注。衛福部長薛瑞元日前表示，新制預計於今年底前上路，但薛瑞元今表示，部分負擔新制已過...

六旬婦腦下垂體中風左眼瀕盲 經鼻腔微創手術切除

一名65歲的林女士因左眼視力急速喪失，視野狹窄且視力模糊，緊急就醫，經查是腦下垂體中風，台北慈濟醫院實施經鼻腔內視鏡微創...

哈日族準備出發！在台先載好APP「MySOS」 入境5關鍵一次看

日本於10月11日開始，重新開放海外觀光客自由行，恢復特定國家免簽證入境，同時廢除入境人數上限。不過，入境旅客要出示打滿三劑疫苗的證明，必須事先下載手機APP「MySOS」，並註冊以及上傳必要文件，否則恐怕無法順利入境日本。

影／貨車司機突發心肌梗塞國道強撐百里就醫 心臟科醫師直搖頭

68歲李姓貨車司機送完貨要從新竹返回台南時，出現胸痛不適症狀，吃幾顆舌下錠趕著上路，開上國道出現強烈胸痛、呼吸困難及暈眩...

今末班旅客入境後大整備 桃園機場運作將恢復疫前常態

配合中央流行疫情指揮中心鬆綁邊境防疫措施，桃園機場13日起實施入境「0+7」規定，屆時將回復常態入境通關、無症狀入境旅客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。