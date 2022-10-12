健保部分負擔新制年底上路？ 薛瑞元未鬆口：須視兩大條件

健保部分負擔新制何時上路，備受大家關注。衛福部長薛瑞元日前表示，新制預計於今年底前上路，但薛瑞元今表示，部分負擔新制已過充分討論，原公告今年5月15日上路，但當時新冠疫情嚴峻而延後實施，目前若要實施須有同樣條件，若年底疫情趨緩、經濟活動復甦就會實施。

薛瑞元今至立法院社會福利及衛生環境委員會針對「疫情期間秋冬流感流行之防疫因應作為與疫苗接種規劃」等專案報告及備詢。

立委蔡壁如質詢表示，部長薛瑞元日前表示，健保部分負擔新制將於年底前上路，目前是否仍如此規劃？薛瑞元說，目前還需觀察疫情變化及社會復元情形，若年底時疫情尚未趨緩，部分負擔新制就不一定會剛剛好在年底上路。

蔡壁如說，疫情起起伏伏，政府要開放邊境時，就說疫情穩定，而要推出其他措施時，就說疫情不穩定，感覺「話都是衛福部在說」，該實施的制度就應要實施。

面對媒體詢問，若部分負擔新制年底前無法上路，明年農曆年前是否有機會？薛瑞元說，面對未來的事情，不要做太多的猜測，都會審時度事來處理。