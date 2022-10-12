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新北辦微笑山線Party 邀大小朋友體驗家山步道之美
新北市觀旅局將於10月16日下午1時至6時，在鶯歌陶瓷博物館舉辦「微笑山線Party Day 親子這樣玩」活動，當天有帶動親子同樂的舞台活動，也有微笑山線主題闖關遊戲，藉由各式各樣的親子活動，讓大人及小孩都能在玩樂中感受新北家山步道之美。
觀旅局說明，新北市擁有豐富的山林資源、悠久的人文歷史，以及便捷的大眾運輸系統，是一座打開家門即可走入山林的城市。透過「微笑山線Party Day 親子這樣玩」活動，讓民眾認識微笑山線。
觀旅局表示，「微笑山線Party Day 親子這樣玩」舞台活動，演出者包含：Music Together by Bunny將藉由各種聲音，帶著親子家庭認識一趟步道之旅，來一場山林音樂饗宴；童話夢想家—彥如姐姐將帶著孩子們，在趣味故事的劇情裡，一同尋找山神在哪裡；有氧教練—SaSa老師也將帶領著親子家庭一起律動、隨著山林共舞，創造美好的微笑山線回憶。
觀旅局表示，想認識微笑山線，從體驗Party Day開始，在各種新北山林知識問答與動手體驗等闖關遊戲中，讓孩子認識「微笑山線」三大核心精神「親山」、「親近」、「親密」，對住家附近的家山也有更進一步的體會。
今年推出的「親子健行團」，帶著親子家庭實際走入微笑山線，認識山林之美，透過大自然培養孩子的洞察力、創造力等多元素養能力，體驗微笑山線、山裡有家。更多活動報名資訊請至新北市觀光旅遊網（https://newtaipei.travel/）查詢。
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