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明日起入境「0+7」免居隔 高鐵推外籍旅客7折乘車券

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣高鐵公司為迎接首波邊境開放後來台的旅客，宣布自即日起至11月30日，將疫情前即廣受外籍旅客好評的海外熱銷商品—「高鐵單程乘車券」，再加碼祭出限時7折優惠。記者盧逸峰／攝影
台灣高鐵公司為迎接首波邊境開放後來台的旅客，宣布自即日起至11月30日，將疫情前即廣受外籍旅客好評的海外熱銷商品—「高鐵單程乘車券」，再加碼祭出限時7折優惠。記者盧逸峰／攝影

入境檢疫0+7免居隔新制即將於明日起實施，台灣高鐵公司為迎接首波邊境開放後來台的旅客，宣布自即日起至11月30日，將疫情前即廣受外籍旅客好評的海外熱銷商品—「高鐵單程乘車券」，再加碼祭出限時7折優惠，比原本8折更優惠，除積極響應政府「邊境穩健解封、邁向正常生活」的開放政策外，更歡迎外籍旅客來台時，加購台灣高鐵精心規畫的各種多元豐富旅遊產品，讓國際旅客能一起「搭高鐵．遊台灣」。

高鐵公司說明，自2015年起推出「高鐵單程乘車券」，銷售對象限持用非台灣護照且短期入境文件之旅客，成為許多外籍人士搭機抵台後，轉乘接駁的最佳選擇。外籍旅客可透過與高鐵公司合作之海內外經銷商，購買「高鐵單程乘車券」並於購買後90天內使用。使用時先至高鐵周遊券網站訂位，完成訂位後再持訂位代號、護照及入境證件至高鐵任一車站櫃檯領取車票，即可進站搭乘。

高鐵公司說，除了高鐵單程乘車券外，外籍旅客來台亦可依照遊程需求，選擇「高鐵周遊券」及「雙鐵周遊券」，可在指定天數內不限次數、不限區間搭乘高鐵，在短暫停留台灣期間，盡情搭乘高鐵、深度暢遊台灣，體驗更多在地的人文風光。歡迎大家在國境解封之際，向國際友人多多推薦台灣高鐵各項優質的海外旅遊產品，透過舒適、便利的鐵道旅遊，一路體驗台灣美好的無限風情。

高鐵公司也推薦旅客可以選擇台灣高鐵公司精心規畫的「高鐵假期」套裝旅遊商品，以超高CP值一次搞定車票、住宿及租車；而習慣自行上網比價、安排行程的旅客，則可以在高鐵合作飯店官網購買「飯店聯票」，訂房加購高鐵即享車票65折起優惠（12/29前適用），或於高鐵合作平台購買「國旅聯票」，超過千項旅遊商品均享加購高鐵車票8折起優惠（12/29前適用），打造更加自在、且充滿個人特色的疫後旅遊行程

高鐵 護照

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