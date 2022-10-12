台灣人喝酒臉紅 台中榮總：罹患下咽喉及食道癌風險增4倍

精準醫學是近年醫學發展的方向，台中榮總最近就從從基因大數據資料庫的分析發現，台灣人喝酒臉紅是因為酒精代謝基因問題，而且罹患下咽喉及食道癌風險增加4倍。另外，聽力退化也是基因遺傳，而且是跌倒骨折的高風險群。

台中榮總執行長、免疫風溼科醫師陳一銘在該院今天舉辦的精準醫療國際高峰會上做以上表示。他也透露，台中榮總也運用人工智慧與基因數據，可以精準分辨免疫疾病，預測抗血小板藥物療效，減低免疫藥物肝毒性風險。

台中榮總也將失智症、大腸癌、紅斑狼瘡、聽損等疾病高基因風險患者進行召回診療，聚焦高危易感族群，提早診斷並提供精準治療。

台中榮總院長陳適安說，因為深知精準醫學是近年來全球的頂尖醫學中心聚焦發展的重要方向，該院近年為此整合資源，全力發展精準醫學，今並舉辦精準醫療國際高峰會，邀請國際知名學者與國內各領域專家，討論分子診斷與精準癌症治療的最新進展，找到最好的治療途徑。

他說，精準醫學結合基因體大數據與人工智慧分析，提供個人化治療的未來醫學，台中榮總積極參加中央研究院領導的台灣精準醫療計畫，在全國16個體系33家醫院之中，有超過10萬位民眾參與計畫，收案人數居冠。經過基因定序，找到台灣民眾常見疾病罹患風險與藥物代謝基因，以精準治療策略提升用藥安全。

國際高峰會邀請的國內外專家和學者有台北醫學大學教授閻雲、陽明交通大學副校長楊慕華、台大醫院胸腔科何肇基教授、奇美醫院主任李健逢、中研院院士郭沛恩，和日本Yukinori Okada教授、美國的Dr. Anthony Magliocco醫師、Shaheenah Dawood教授等。

Yukinori Okada教授分享，基因可以精準預測新冠重症、腸道微菌相與免疫疾病發生有關，甚至精準大資料庫可以輔助新藥開發，也提醒我們培訓年輕精準人才的重要性。

郭沛恩院士說，台灣精準醫學計畫從已收案53萬人的基因資訊，建立國人慢性疾病的精準預測模式，如果可以預防這些慢性疾病的發生，將可能成功延長國人的健康餘命。

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