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官方修法強化石斑魚管理 漁業界：稽核落實才是重點

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中國大陸石斑魚禁令事件後，農委會漁業署強化管理作為，近期預告修正「漁船運搬養殖活魚管理辦法」。圖／本報資料照片
中國大陸石斑魚禁令事件後，農委會漁業署強化管理作為，近期預告修正「漁船運搬養殖活魚管理辦法」。圖／本報資料照片

中國大陸石斑魚禁令事件後，農委會漁業署強化管理作為，近期預告修正「漁船運搬養殖活魚管理辦法」；漁業界人士表示，至少規範更為明確，港邊的管理牽涉很多其他單位，未來規範要如何落實，才是重點。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，有管理總比沒管理好，問題是執行面應該怎麼落實，才是法規補強後的重點。

根據漁業署的規範，活魚運搬船國內的裝卸港口包括潭南安平漁港、台南將軍漁港、高雄旗津漁港、高雄興達漁港、屏東鹽埔漁港、屏東枋寮漁港、屏東小琉球漁港、澎湖馬公漁港、澎湖竹灣漁港。

某漁業界人士表示，法規只是最基本的，後續要做的事情很多，包括經費從哪裡來，還有稽查人員要從哪裡來，這些國內運搬船允許卸魚的港口，大多屬於二級漁港，管理也牽涉地方政府以及海巡人員，如果地方政府沒有相關的配套措施檢查，也很難真正掌握實際的狀況。

他也提到，還有活魚運搬船要跟收魚的養殖戶簽訂共同合作搬運同意書，如果稽查沒有落實，當然也就沒有辦法知道，魚到底是不是來自合格的養殖場。

國內石斑大王、龍佃海洋生物科技董事長戴昆財表示，過去官方稽查不夠徹底，以至於讓外人找到機會糾舉；他也有一艘運搬船，在大陸石斑魚禁令後，改轉往香港出貨，也是禁令後第一艘石斑魚賣到香港的船。

他表示，要從自身做起，公司要抓哪一個漁民的魚，10天前先到現取魚化驗採樣，且要求不是由漁民提供樣品檢驗，而是公司人員主動抓魚去驗，檢驗合格後，到真的要取魚外銷前一天再驗一次，一批貨檢驗2次，全程錄音錄影並起留樣，養殖戶簽名封籤。

戴崑財說，「沒有這樣做不行」，沒有這樣做的話，到時候是誰的魚根本無從追查，這樣的方式，養殖漁民若不能配合，就不向這戶抓魚，現在大環境丕變，要做就做徹底，避免再落人口實。

屏東 漁民 香港 農委會 漁業署

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