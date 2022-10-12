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要求登載留樣 漁業署預告修正「漁船運搬養殖活魚管理辦法」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
大陸禁台灣石斑魚輸入重創本土養殖業。圖／本報系資料照
大陸禁台灣石斑魚輸入重創本土養殖業。圖／本報系資料照

今年6月中國大陸對台下石斑魚禁令，直指台灣石斑魚檢出不得使用的禁藥，雖我國堅持未檢出；農委會漁業署重新梳理外銷流程，近期依照漁業法第54條，預告修正「漁船運搬養殖活魚管理辦法」，強化管理作為。

其中增訂運搬船需要提供裝卸清單所需各項審查文件，同時，建立國內上市或外銷運搬養殖活魚、養殖漁民共同封緘留樣機制，要留3個月；漁業署也會不定期與地方政府，針對養殖戶、運搬船進行抽樣，確保整個石斑魚銷售流程可追溯，預告14天後公告實施。

農委會漁業署長張致盛表示，會修正「漁船運搬養殖活魚管理辦法」，將活魚運搬的作業流程重新盤點一次，讓活魚銷售可溯性有法源可依循，確保活魚運搬的安全性。

張致盛說，在預告的法規中，限制養殖漁民漁產上市前30天需要先做檢測；若是活魚運搬船上船前也需要檢附合格檢驗報告，運搬船可以抓多個養殖戶的魚，每一戶都必須檢驗，漁業署也會與地方政府抽檢運搬船的水體、船艙、環境，確定沒有問題，才核發許可，若資料不齊全，則不允許活魚運搬工作。

他表示，為了確保可追溯性，養殖業者、活魚運搬船都要留樣，運搬船需登載漁船及船員資料；已簽訂共同合作運搬同意書的養殖漁民基本資料(魚來自哪個養殖場)、裝載養殖活魚種類及數量；裝載港口、出港日期、卸魚港口，以及預計卸魚日期，由漁業署審核。

張致盛說，漁業署會不定期抽查，之前在與業者溝通時，業者以反映，這比過去要求很多，增加了作業流程，但業者也有共識，要在國際市場競爭，要把自己本身做好。否則，依照中國大陸之前提供的案例，距離事件發生時間已經很久，加上活魚運搬到中國大陸還有一段滯留時間，到底哪一個環節出問題，有很多難以釐清，但未來整個外銷流程留紀錄，一遇到外界質疑，至少有基礎資料可循。

張致盛說，漁業署與地方政府會將未上市前抽測比例將提高20%，也會針對養殖池進行清查，提供合格名單供外界檢視，不論是內銷或外銷，這名單即漁業署審核、掛保證的養殖場，目標年底前，近2000戶養殖戶，一起接受外界檢驗。

中國大陸的石斑魚禁令，幾乎斬斷占九成以上的主力外銷途徑；中國大陸指稱，大陸海關多次從台灣輸入的石斑魚中，檢出土黴素超標，另外，還有兩批石斑魚，檢出孔雀石綠和結晶紫兩種禁用藥物；但我方說過去檢測都合格，雙方說法兜不攏、成為羅生門。

事後漁業署追查2混魚活魚運搬船「海○」及「金○○26號」以申報登載不實罰15萬，並送檢調調查，而追查的11養殖場，有的有養殖登記、有的沒有，抽檢合格，無違規事證。

漁業署 漁民

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