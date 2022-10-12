哈日族準備出發！在台先載好APP「MySOS」 入境5關鍵一次看

日本於10月11日開始，重新開放海外觀光客自由行，恢復特定國家免簽證入境，同時廢除入境人數上限。不過，旅客要出示打滿三劑疫苗的證明，必須事先下載手機APP「MySOS」，並註冊以及上傳必要文件，否則恐怕無法順利入境日本。

一、出發前先下載「MySOS」APP

「MySOS」是一套日本的手機檢疫軟體，旅客必須在台灣先下載並註冊完成，依照要求上傳相關資料，注意所有填寫內容都必須和護照一致。然而，12歲以下兒童可由同行者代填，在填完護照資料後，系統會跳出「同伴的確認」，若有小孩的家長要多加留意。此外，若在預定航班到達時間6小時前尚未完成註冊，就無法使用「快速通道」的功能。

二、申請數位新冠病毒健康證明

「MySOS」註冊時需要上傳數位疫苗證明，民眾可以事先上衛福部的數位新冠病毒健康證明網站申請。

三、確認自己施打的疫苗品牌

日本目前承認的疫苗有：AZ、莫德納、BNT、嬌生、印度巴拉特（Bharat Biotech）、諾瓦瓦克斯（Novavax）、中國科興、國藥、康希諾疫苗、印度血清研究所的Covishield和COVOVAX。假設旅客沒有打滿3劑，或是施打非上述認可疫苗，則必須提供72小時內PCR陰性證明。 接種高端疫苗的民眾，赴日前得先自費做PCR。 示意圖／聯合報系資料照片

四、相關資料先存手機

為了方便填寫入境卡以及稅關申告書，旅客可以事先將飯店地址和電話存在手機裡。另外，為了以防萬一，旅客也可以將來回航班資訊、護照影本、疫苗接種證明影本、72小時內PCR陰性證明影本備妥。

五、填妥後確認應用程式畫面顏色

所有資料審核成功後，應用程式畫面會變成藍色或綠色，那就代表是「成功通過」的狀態，只要在入境時出示畫面即可。假設應用程式畫面是黃色，代表無註冊「疫苗接種證明」，或是「出國前72小時內的檢測證明書」有問題；若畫面是紅色，則代表需要重新註冊。

然而，《ETtoday》報導指出，即便已經事先取得「MySOS」QRcode，在日本成田機場的入境審查處，排隊也需要等待一小時以上，因此建議最少預留兩小時通關時間，避免安排入境後太過緊湊的行程，實際通關時間也依照各機場狀況而有所增減。