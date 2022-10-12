快訊

評／橘高校國慶演出 反思台灣功利主義至上的教育

京都橘高校師曝學生愛上台灣 返日飛機上「哭著說不想走」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哈日族準備出發！在台先載好APP「MySOS」 入境5關鍵一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
不少台灣人都喜歡到日本旅遊。 示意圖／聯合報系資料照片
不少台灣人都喜歡到日本旅遊。 示意圖／聯合報系資料照片

日本於10月11日開始，重新開放海外觀光客自由行，恢復特定國家免簽證入境，同時廢除入境人數上限。不過，旅客要出示打滿三劑疫苗的證明，必須事先下載手機APP「MySOS」，並註冊以及上傳必要文件，否則恐怕無法順利入境日本

一、出發前先下載「MySOS」APP

「MySOS」是一套日本的手機檢疫軟體，旅客必須在台灣先下載並註冊完成，依照要求上傳相關資料，注意所有填寫內容都必須和護照一致。然而，12歲以下兒童可由同行者代填，在填完護照資料後，系統會跳出「同伴的確認」，若有小孩的家長要多加留意。此外，若在預定航班到達時間6小時前尚未完成註冊，就無法使用「快速通道」的功能。

APP下載處➜https://www.allm.net/mysos_china/ja/index.html

二、申請數位新冠病毒健康證明

「MySOS」註冊時需要上傳數位疫苗證明，民眾可以事先上衛福部的數位新冠病毒健康證明網站申請。

三、確認自己施打的疫苗品牌

日本目前承認的疫苗有：AZ、莫德納、BNT、嬌生、印度巴拉特（Bharat Biotech）、諾瓦瓦克斯（Novavax）、中國科興、國藥、康希諾疫苗、印度血清研究所的Covishield和COVOVAX。假設旅客沒有打滿3劑，或是施打非上述認可疫苗，則必須提供72小時內PCR陰性證明。

接種高端疫苗的民眾，赴日前得先自費做PCR。 示意圖／聯合報系資料照片
接種高端疫苗的民眾，赴日前得先自費做PCR。 示意圖／聯合報系資料照片

四、相關資料先存手機

為了方便填寫入境卡以及稅關申告書，旅客可以事先將飯店地址和電話存在手機裡。另外，為了以防萬一，旅客也可以將來回航班資訊、護照影本、疫苗接種證明影本、72小時內PCR陰性證明影本備妥。

五、填妥後確認應用程式畫面顏色

所有資料審核成功後，應用程式畫面會變成藍色或綠色，那就代表是「成功通過」的狀態，只要在入境時出示畫面即可。假設應用程式畫面是黃色，代表無註冊「疫苗接種證明」，或是「出國前72小時內的檢測證明書」有問題；若畫面是紅色，則代表需要重新註冊。

然而，《ETtoday》報導指出，即便已經事先取得「MySOS」QRcode，在日本成田機場的入境審查處，排隊也需要等待一小時以上，因此建議最少預留兩小時通關時間，避免安排入境後太過緊湊的行程，實際通關時間也依照各機場狀況而有所增減。

MySOS註冊教學1次看➜https://udn.com/news/story/7934/6675397

日本 疫苗 護照 自由行

延伸閱讀

赴日必看！日本入境必備APP「MySOS」教學1次看，輕鬆遊日、省時還能「快速通關」

赴日旅遊「要先學日文」？視網膜曝疫情3年後遊日困境：無法順暢對話

自由行小心！日青旅老闆涉下藥性侵多名女住客 旅館搜出大量偷拍片

視網膜赴日血拚驚見「1習慣變了」 2.5萬網友點頭認同

相關新聞

美國蘋果檢出禁用農藥 消基會建議清洗蔬果有三步驟

消基會今天舉辦「關心食安！國外進口青花菜、葡萄及蘋果農藥殘留調查測試報告」記者會，會中公布抽檢雙北販售通路的進口蘋果、青...

健保部分負擔新制年底上路？ 薛瑞元未鬆口：須視兩大條件

健保部分負擔新制何時上路，備受大家關注。衛福部長薛瑞元日前表示，新制預計於今年底前上路，但薛瑞元今表示，部分負擔新制已過...

六旬婦腦下垂體中風左眼瀕盲 經鼻腔微創手術切除

一名65歲的林女士因左眼視力急速喪失，視野狹窄且視力模糊，緊急就醫，經查是腦下垂體中風，台北慈濟醫院實施經鼻腔內視鏡微創...

哈日族準備出發！在台先載好APP「MySOS」 入境5關鍵一次看

日本於10月11日開始，重新開放海外觀光客自由行，恢復特定國家免簽證入境，同時廢除入境人數上限。不過，入境旅客要出示打滿三劑疫苗的證明，必須事先下載手機APP「MySOS」，並註冊以及上傳必要文件，否則恐怕無法順利入境日本。

影／貨車司機突發心肌梗塞國道強撐百里就醫 心臟科醫師直搖頭

68歲李姓貨車司機送完貨要從新竹返回台南時，出現胸痛不適症狀，吃幾顆舌下錠趕著上路，開上國道出現強烈胸痛、呼吸困難及暈眩...

台南散步導覽新增麻豆等3路線 即日起線上預約

台南市政府觀旅局規畫「台南散步導覽」，新增加新營、下營及麻豆3條路線，今對外公布，累計全市已有16條，即日起開始接受線上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。