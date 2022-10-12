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桑卡颱風最快明生成！周六起最靠近台灣 吳德榮：莫小覷

聯合報／ 記者董俞佳盧逸峰／台北即時報導
11日20時歐洲模式(ECMWF)及美國模式(GEFS)系集模擬顯示，部分模擬路徑在台灣東側迴轉，部分路徑則進入巴士海峽，之後亦呈現北轉或向西南進入南海的分歧路徑。 圖／擷自三立準氣象· 老大洩天機
11日20時歐洲模式(ECMWF)及美國模式(GEFS)系集模擬顯示，部分模擬路徑在台灣東側迴轉，部分路徑則進入巴士海峽，之後亦呈現北轉或向西南進入南海的分歧路徑。 圖／擷自三立準氣象· 老大洩天機

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，本周西北太平洋熱帶擾動有成颱的機率，周六至下周一最靠近台灣，從三條可能路徑來看，這個秋颱不容小覷，密切觀察中。

吳德榮指出，最新歐、美模式系集模擬顯示，本周「西北太平洋」有熱帶擾動發展成颱的機率，周六至下周一最靠近台灣。其可能路徑有三條包括：1.台灣東側北轉，距離越近，對北部、東半部的威脅越大。2.進入巴士海峽再北轉，「共伴效應」可能為北部、東半部帶來大量降雨，若北轉時進入台灣海峽，南部亦可望有一些降雨，但若期待完全紓解「曾文水庫」的缺水，則差得太遠、不切實際！3.通過巴士海峽後再往西南進入南海，「共伴效應」仍有為北部、東半部帶來大量降雨的機率。

吳德榮指出，周末起系集模擬路徑的分歧，即反映台灣附近大氣環境複雜，故有較大的「不確定性」，模式會持續調整，應密切觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示今、明兩天，大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南多雲時晴，白天起各地氣溫稍回升，北台仍偏涼，中南部日夜溫差大。今日各地區氣溫：北部19至25度，中部19至31度，南部19至33度，東部19至30度。周五上半天降雨稍緩，下半天起迎風面水氣增多，新竹以北及東半部有局部雨，中南部多雲時晴。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周六熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部有局部雨，山區有局部短暫雨。下周日、一「共伴效應」影響，北部、東半部明顯降雨，其他地區亦轉有局部雨。下周二冷空氣南下，北台轉冷， 北部、東半部仍有雨，中南部地區好轉。

吳德榮 共伴效應 曾文水庫

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