快訊

安平古堡不改名！李永得：是兩古蹟合併稱為熱蘭遮堡

大便突然變臭？專家曝日常7種行為「改變腸道菌叢」恐是警訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人左眼籠罩黑影看不清 4公分腦下垂體瘤作祟

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中慈濟醫院醫師林英超檢視婦人術後腦部磁振造影。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院醫師林英超檢視婦人術後腦部磁振造影。圖／台中慈濟醫院提供

台中市67歲婦人去年左眼外側出現黑影，今年視力更加模糊不清，眼科門診檢查發現一顆近4公分的「腦下垂體瘤」壓迫視神經造成。經醫師術後切除，婦人視力逐漸恢復，終於能外出採買。

婦人自述，去年曾在眼科診所治療、點藥水都沒起色，今年3月只好不去工作在家休養，但左眼視力不只沒好轉，反而一天比一天更模糊，導致不敢出門。

婦人輾轉到台中慈濟醫院就醫，眼科醫師安排磁振造影，赫然發現婦人頭部中央長腫瘤，立即轉診神經外科，林英超醫師診斷病灶是近4公分的「腦下垂體腫瘤」。

「腫瘤壓迫視神經是視力模糊主要原因。」林英超表示，腦下垂體瘤多半為良性且生長緩慢，婦人的腦下垂體瘤屬於「無功能性」，不會異常分泌荷爾蒙，所以是因為出現頭痛、頭暈、視力缺損等壓迫性症狀才被發現，也是因腫瘤逐漸長大慢慢壓迫，左邊視神經才會看不清楚。

林英超與耳鼻喉部主任吳弘斌合作實施「經鼻內視鏡腫瘤切除手術」，器械通過鼻腔與蝶竇摘除腫瘤，術後體表沒有傷口。婦人經過1個月休養，左眼黑影漸漸消失，視力一天比一天清楚，終於能走出戶外活動。

林英超指出，經鼻內視鏡手術好處是外觀不留疤痕，對鼻腔內黏膜傷害較少，但腦下垂體周圍含神經和血管，無法百分之百去除腫瘤，病人需每3個月至半年定期回診追蹤，若腫瘤再復發並超過0.5到1公分，可重複實施手術摘除。

醫師補充，腦下垂體瘤影響層面廣泛，一般分為「無功能性」、「功能性」兩類，如是「功能性」腦下垂體腫瘤引起的內分泌異常，會造成女性月經失調與異常乳汁分泌；外觀上手腳變得肥大；它也會影響腎上腺皮質與甲狀腺功能，導致體重的改變、心跳血壓升高等症狀。有以上症狀應立即就醫檢查。

台中慈濟醫院介紹腦下垂體瘤常見症狀分類。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院介紹腦下垂體瘤常見症狀分類。圖／台中慈濟醫院提供
台中醫院介紹腦下垂體瘤手術示意圖。圖／台中慈濟醫院提供
台中醫院介紹腦下垂體瘤手術示意圖。圖／台中慈濟醫院提供

腫瘤 視力 醫師

延伸閱讀

無神、大小眼10年 他術後雙眼變炯炯有神

恐怖！女子洗澡沒除隱形眼鏡 變形蟲入侵眼睛 求醫驚揭：被吃了

心理疾病 成為近半巴西人主要健康問題之一

婦人癌轉移檢體取得不易 液態切片助檢測

相關新聞

明日起入境「0+7」免居隔 高鐵推外籍旅客7折乘車券

入境檢疫0+7免居隔新制即將於明日起實施，台灣高鐵公司為迎接首波邊境開放後來台的旅客，宣布自即日起至11月30日，將疫情...

新北辦微笑山線Party 邀大小朋友體驗家山步道之美

新北市觀旅局將於10月16日下午1時至6時，在鶯歌陶瓷博物館舉辦「微笑山線Party Day 親子這樣玩」活動，當天有帶...

嘉義「佐登妮絲城堡」國慶連假湧入逾3萬人 試營運到30日現場購票

全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」觀光工廠位在嘉義縣大林鎮大埔美產業園區，業者統計，國慶連假3天共逾3萬人入園，試營運到3...

台灣人喝酒臉紅 台中榮總：罹患下咽喉及食道癌風險增4倍

精準醫學是近年醫學發展的方向，台中榮總最近就從從基因大數據資料庫的分析發現，台灣人喝酒臉紅是因為酒精代謝基因問題，而且罹...

官方修法強化石斑魚管理 漁業界：稽核落實才是重點

中國大陸石斑魚禁令事件後，農委會漁業署強化管理作為，近期預告修正「漁船運搬養殖活魚管理辦法」；漁業界人士表示，至少規範更...

要求登載留樣 漁業署預告修正「漁船運搬養殖活魚管理辦法」

今年6月中國大陸對台下石斑魚禁令，直指台灣石斑魚檢出不得使用的禁藥，雖我國堅持未檢出；農委會漁業署重新梳理外銷流程，近期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。