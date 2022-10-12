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疫情高原碰上A型流感來勢洶洶 薛瑞元：民眾需要「保持適度的緊張」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
10月1日疫苗開打後，民眾踴躍接種，截至8日止，65歲以上長者接種率為20.2%，對比去年同期增加10.9%。本報資料照片。記者胡蓬生／攝影
10月1日疫苗開打後，民眾踴躍接種，截至8日止，65歲以上長者接種率為20.2%，對比去年同期增加10.9%。本報資料照片。記者胡蓬生／攝影

時序進入秋天氣溫降低，流感來勢洶洶。衛福部統計近4周社區感染症合約實驗室檢出流感病毒，以A型流感及H3N2為多，另67家醫院實驗室以A型流感為主。衛福部長薛瑞元說，秋冬季節有許多不同呼吸道病毒，容易遭受感染，民眾面對疫情需要「保持適度的緊張」。

衛福部長薛瑞元今至立法院社會福利及衛生環境委員會針對「疫情期間秋冬流感流行之防疫因應作為與疫苗接種規劃」專案報告及備詢。

就流感重症確定病例方面，薛瑞元說，目前流感併發重症為處於低點，但相較於去年無流感重症確定病例，而除流感疫情外，類流感門急診就醫人次持續呈上升趨勢，已高於過去兩個同期流感季。

薛瑞元說，今年流感疫苗已採購609萬360劑，且疾管署再增購20萬劑，以及視需求可以再下單20萬劑，提升疫苗接種涵蓋率達全人口27%，呼籲民眾應盡速接種流感疫苗，以防感染流感病毒。

衛福部統計，自10月1日疫苗開打後至8日，共已施打130萬4929劑，其中65歲以上長者接種率為20.2%，對比去年同期的9.3%增加10.9%，另6個月至入學前幼兒至少接種一劑比率達10.7%。

薛瑞元說，往年流感高峰期為農曆春節前後，目前克流感、易剋冒及瑞樂沙等流感抗病毒藥物，截至今年9月仍有387萬人份，占全人口比例約16.6%，配置於全國4000多家醫療院所。

薛瑞元說，流感及新冠肺炎重疊症狀多，民眾若出現相關症狀，應先採用家用快篩排除為新冠肺炎後，再前往醫院就醫，而醫師經確診罹患流感後，只要符合開立抗病毒藥物條件即可開立。

流感疫苗 薛瑞元 衛福部

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