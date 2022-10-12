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安平古堡不改名！李永得：是兩古蹟合併稱為熱蘭遮堡

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安平古堡不改名 李永得：是兩古蹟合併稱為熱蘭遮堡

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
安平古堡內台灣城殘蹟和蘭遮城城垣暨城內建築遺構將改名為「熱蘭遮堡」，卻被誤傳為安平古堡要改名。本報資料照片
安平古堡內台灣城殘蹟和蘭遮城城垣暨城內建築遺構將改名為「熱蘭遮堡」，卻被誤傳為安平古堡要改名。本報資料照片

昨傳台南觀光景點安平古堡要改名，導致文化部臉書遭灌爆；文化部雖多次澄清，仍有民眾和媒體誤會安平古堡要改名，還出現「去中國化」的揣測。今日文化部長李永得赴立院進行專案報告，會前媒體問及此事，李永得澄清說，文資審查會議是將安平古堡內的兩個國定古蹟合併稱為熱蘭遮堡，「並不代表安平古堡就要更名」，所以這兩者是不相關的。

李永得表示，這中間是有點誤解。原來安平古堡內有「臺灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）」與「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」兩個國定古蹟，當時在命名的時候，可能當時的調查還沒有很充分，後來經過委託成大調查之後，發現其實他是同一個古蹟，所以是把兩個整併成一個，稱呼上也比較簡單，古蹟名字的合併稱為熱蘭遮堡，並不代表安平古堡就要更名，所以這兩者是不相關的。

李永得表示，至於合併後稱為熱蘭遮堡，是因為遺構原來名稱叫熱蘭遮堡，鄭成功把荷蘭人趕出台灣後接收，事實上是同一個遺構。從考古來講，以尊稱最原始的建築，再加上最近這一兩年，古蹟的附近又挖掘出遺跡、殘骸，現在也經過調查，也證明也是熱蘭遮城的遺構。

國定古蹟 李永得 文化部

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