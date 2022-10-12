無神、大小眼10年 他術後雙眼變炯炯有神
陳姓男子10年前因左臉受傷手術，大小眼越來越明顯，經向台中長安醫院眼科醫師龔偉勛求診，查出他因舊傷疤纖維化及提眼瞼肌鬆弛老化導致眼瞼下垂，經接受眼整形手術後，改善單眼下垂。陳姓男子術後開心的表示，終於擺脫大小眼的困擾、也看起來比較有精神。
龔偉勛說，眼瞼下垂是指在眼睛放鬆直視前方的狀態下，因為提眼瞼肌無力導致上眼瞼下垂擋住瞳孔，輕則影響外觀、常被人誤會精神不佳，重則影響視野與視力。許多眼瞼下垂患者就診時會抱怨，由於視線被眼皮阻擋，會不自主地想將下垂的眼瞼撐大造成抬頭紋增多增深，或是需要抬下巴視物引起頸椎痠痛等困擾，影響生活品質。
龔偉勛指出，先天性眼瞼下垂最好在視力發育期前矯正，以免導致弱視 ; 後天性最常見的原因是老化，好發在年長者。然而近年來也有文獻報告，有越來越多年輕患者因為長期戴假睫毛、畫眼妝或卸妝等不當拉扯上眼瞼，導致提眼瞼肌提前鬆弛、無力，造成眼瞼下垂。
龔偉勛說明，手術通常是眼瞼下垂的最佳治療方法，陳姓男子經排除其他病因後，接受局部麻醉施行眼整形手術，提眼瞼肌截短、拉緊來增強肌肉力量，手術不到1小時完成，一周後回診拆線，恢復狀況良好、非常自然。
龔偉勛提醒，大小眼除了有外觀上的問題，嚴重甚至視野縮小，因此不要輕忽，建議去醫院尋求專業醫師協助。若確定接受手術治療，最好先做提眼肌肉功能的測試與術前模擬，充分的術前溝通及術後護理，才能避免後遺症，找回炯炯有神的眼睛。
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