80歲歐爺爺捐150萬元助弱勢 健保新書分享感人故事點滴

健保新書「走向雲端 病醫雙贏－健保改革日記3.0」出版了。健保署長李伯璋致力於落實使用者付費部分負擔及推動分級醫療，一直是健保署的核心理念，以間接減少醫學中心人滿為患的問題，降低醫護人員過勞工作負擔，當全體民眾重拾對「厝邊好醫師、社區好醫院」的信任感，分級醫療自然會水到渠成，李伯璋盼國人閱讀此書可對健保有一番深刻認識，有助於健保永續經營。

李伯璋表示，健保署感謝諸多民間資源投入健保行列，尤其「國際扶輪社」於1999年3月捐贈聖馬爾定醫院腹部超音波巡迴醫療車後，開啟健保署結合民間資源攜手合作，共同提升國人健康醫療品質。還有，台中市高齡80歲的歐爺爺，感念健保為國人健康防疫後盾，在疫情嚴峻時，親自來到健保署中區業務組，將養老金150萬元託付給健保愛心專戶，幫助弱勢家庭繳納健保費，為全民健保注入一股溫暖支持力量。

2019年5月出版第一輯，分享全民健保制度、健保議題及推動政策思維；2021年4月出版第二輯，說明全民健保基礎概念，並分享實務上遇到的問題及解決經驗；今年10月6日專書3.0出版，將書的內容分成理念篇、實務篇、科技篇、改革篇、關懷篇，其中包括健保永續發展議題及新冠疫情期間透過數位科技守護民眾健康的努力，讓民眾多加了解健保對國人健康的努力與貢獻。

李伯璋說，將資訊科技帶入全民健保，建構醫療資訊基礎建設，為近年重要施政成果，這次新冠疫情肆虐，健保導入數位科技實施各種科技防疫成效，都在新書中分享對外溝通及努力過程，包括透過健保卡查詢旅遊史，並透過防疫實名制於口罩購買、疫苗預約、快篩購買等便民措施，而全民健保行動快易通｜健康存摺APP也提供查詢醫療院所查詢視訊診療服務，其中「COVID-19疫苗接種/病毒檢測結果」更是民眾常用的好工具。

李伯璋說，全民健保是台灣亮點，更是所有醫界付出心力提供民眾優質醫療服務營造出的成就，他自2016年5月接任健保署長至今已超過6年，從腎臟移植臨床外科醫師及經營醫院院長，轉換跑道踏入管理全民健保的領域，8千多億元的健保醫療費用總額須在付費者及醫療提供者尋求一個平衡點，確實是人生一大挑戰。

李伯璋說，健保團隊與各界溝通的健保改革點滴，以及健保在實務上努力改革成效及健保服務數位轉型經驗，均收錄在新書中，盼國人閱讀可對健保有一番深刻認識，有助於健保永續經營。