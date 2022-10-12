出國潮壓過入境 「觀光逆差」將現

國境明天解封，不少觀光業者期待出現「報復性出國潮」。觀光學者認為，從東南亞情況來看，新加坡、泰國等都比台灣早解封，入境旅客卻未一下子暴增，市場還是需要暖身，預估得要到明年第一季才能把客源恢復到疫情前的七成。另外，現階段出國民眾比來台旅遊的國際觀光客多，將出現觀光逆差情形。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰說，疫情前兩年台灣觀光產值衰退九九二九億元，國境雖將解封，但相較於他國解封時程晚，加上這次並未開放中港澳旅客來台，預估今年及明年會衰退四九○八億元。

黃正聰認為，國外解封較早，對國人來講出國信心較夠，反觀台灣目前疫情仍嚴重，加上仍有許多防疫規定，外國旅客來台仍會有顧忌，可能出現觀光逆差，有待政府配合創造有利入境條件。

世新大學觀光系副教授陳家瑜則以新加坡開放國境為例，入境旅客沒有出現想像中的報復式成長，而是每個月多一點，「市場需要暖身」。預估至少要等到明年第一季才能把觀光客拉回到疫情前的七成。

陳家瑜說，只要陸客不開放，台灣每年就少了約兩百萬人次的陸客，大約是兩成觀光客，港澳不開就是三成五的觀光客回不來，檢疫措施再怎麼鬆綁，觀光客回流情況都有限。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨也說，台灣過去第一大國際觀光客市場是陸客，第二是日本，但日本旅遊以安心安全為重，出境旅遊相對保守，反倒是東南亞開放得早，對台灣旅遊興趣也高，將會是台灣開放之初的入境旅遊主力。