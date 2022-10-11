你沒看過的中正紀念堂 屋頂隱藏版空間半世紀首度開放

中正紀念堂寶藍色的琉璃瓦屋頂，可說是園區最吸睛的焦點，寶藍色琉璃瓦鋪設的屋頂高5.25公尺，在藍天中閃耀金光。但很多人不知道，屋頂內還有一個隱藏版空間—中正紀念堂穹頂，自1980年竣工後便鮮少對外開放。由台灣現代建築學會等民間學會發起的中正紀念堂園區新願景概念競圖活動，將針對參賽者提供穹頂建築結構導覽，讓設計者一睹屋頂結構設計與工法，激發設計靈感。

此一空間位在中正紀念堂屋頂之下、藻井之上。訪者必須走十幾層樓梯才能抵達，站在貓道上欣賞穹頂結構時，還必須佩戴安全索保障安全。但行走其間光影灑落，觀者可近看斗拱、柱樑的優雅線條，還能從結構的隙縫中看見國徽的藍色身影，是一趟迷人的建築之旅。

台灣現代建築學會理事長黃俊銘表示，中正紀念堂造型仿北京天壇之頂。此一穹頂空間是為了與天壇外型對應而生，當年由榮工處興建，主要功能為維修、消防灑水與打燈等，平常只限維修人員進入。但此一空間高近7公尺、其內部空間寬闊不遜於設置蔣公銅像的大廳；外面還有四個小平台，可以走到戶外俯瞰風景。未來如有機會改造，如將牆壁改為玻璃帷幕，有機會形成令人驚豔的公共空間，「就像屋頂飛起來」。