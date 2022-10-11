今明北部有涼意 周四起鋒面遠離、氣溫回升
今天降雨趨緩，不過受東北季風影響，今明兩天北部有明顯涼意，而中南部相對晴朗穩定。周四起鋒面遠離，北台灣逐漸回溫。位於菲律賓東方海面的熱帶系統，預計周末影響台灣，北部及東半部降雨機率將會增加。
今天北部氣溫偏涼，一陣陣的東北風吹來甚至感到些許寒意，外出民眾紛紛穿戴起外套及帽子保暖。今天最低溫出現在宜蘭五結鄉的17.4度，氣象局表示，今天至周四，中部以北氣溫約在21至23度，日夜溫差大，空曠地區清晨低溫可能下探至19度。周五起，東北季風減弱，氣溫逐漸回升，北部氣溫約在22至26度左右，中南部則在24至30度之間。
菲律賓東方海面有熱帶擾動發展中，未來可能轉為輕度颱風，並在周末至下周一與另一波東北季風同時影響台灣，在「共伴效應」下各地都有降雨機率，尤其北部及東部雨勢較明顯。
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