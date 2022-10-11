宏匯廣場週年慶首五日火紅開巿 整體業績翻倍 單日人流創新高

最強回饋在宏匯 首五日業績翻倍

宏匯廣場週年慶10/06展開，首五日業績雙倍成長，創下開幕2年來單日最高紀錄，單日人流也創下疫情後最高紀錄，雙十連假加持較去年週慶同期業績成長2成，大小家電、國際精品及運動休閒服飾等業種搶購最火熱。

首11日3000送500領銜再搭配化妝品單筆滿2,000元加贈100元，國際精品/大家電/健康器材單筆滿10,000元贈1,000元，3C指定櫃單筆滿10,000元贈500元，連假首周末宏匯廣場舉辦「粉紅絲帶公益日」與「KAKAO FRIENDS」見面會，人氣活動引領樓層業績活絡。

宏匯廣場觀察，今年家用家電、旅行及彩妝保養業種成長激增，首五日大家電、國際精品受到滿萬送千回饋下賣得特別好，許多家庭客把握週年慶採購如滾筒洗衣機、電冰箱、55吋以上液晶顯示器，5萬、10萬元高客單價商品下單不手軟，3C受惠各家新機上市搭上換機潮爆衝整體買氣。

順搭解封熱潮，宏匯廣場x星宇航空合作二部曲：「啟航，探索美好時刻GO TOGETHER」，來宏匯廣場即享買遍全世界，週年慶期間全館消費滿5,000元就有機會抽中新開幕的新北新莊凱悅嘉軒酒店－豪華客房三天兩夜20名、星宇航空台北-亞洲不限航點雙人來回機票10名，旅遊成真不是夢！

宏匯廣場週年慶消費滿額有機會抽中新北新莊凱悅嘉軒酒店-豪華客房三天兩夜20名。 圖／新北新莊凱悅嘉軒酒店提供

大家電滿萬送千 入手夢幻家電逸品趁現在

宏匯廣場週年慶熱銷品項中，有不少消費者巧打算盤，趁著滿萬送千入手夢幻家電逸品，民眾購物爆發力顯見帶動新莊、三重、蘆洲、五股、泰山等區域巿場！今年家電爆品除了主婦必買料理家電之外，多功能型態家電躍升為新寵兒，洗脫烘滾筒洗衣機與雙門對開冰箱極受青睞。大家電折扣部分55吋以上液晶顯示器約75折起，洗衣機、電冰箱85折起，小家電平均46折起，熱銷品項如Philips抗敏清靜除濕機原價25,888元特價11,997元限量30組；全國電子伊萊克斯新一代型動掃地機器人原價29,900元特價13,900元皆有亮眼銷售成績。

即日起至10/31期間 ，歡慶6F集雅社LG百貨旗艦店開幕，祭出開幕好康三重送，第一重指定商品滿1萬折5百、第二重單筆满1千送1百元超商商品卡、第三重單筆滿3萬送寵愛SPA券乙張，現場另有眾多商品獨家優惠，趁宏匯廣場週年慶下手最划算。

宏匯廣場週年慶全國電子小米智慧顯示器，原價17,999元，特價13,499元。 圖／宏匯廣場提供

宏匯廣場週年慶Philips抗敏清靜除濕機，原價25,888元特價11,997元限量30組。 圖／宏匯廣場提供

保暖衣品熱賣增溫 服飾配件4折起

微涼入秋，厚衣保暖配件買氣加溫，女裝較去年成長10%、女裝、鞋款配件4折起，最低下殺3折，主推抗寒商品包括必買女裝KeyWear進口素材衫洋裝原價5,980元特價2,688元限量10件，EXP/GINKOO羊毛西裝大衣原價7,300元特價1,010元高爾夫服飾熱銷PING蓄熱保暖棉衫原價4,680元特價3,280元限量30件，GAUDI HOMME指定款成套西裝原價15,050元特價5,800元限量15套。

宏匯廣場週年慶KeyWear進口素材衫洋裝，原價5,980元特價2,688元限量10件。 圖／宏匯廣場提供

國境解封將至，戶外機能性外套與配件詢問度增高，THE NORTH FACE、TRAVELER等都有做週年慶折扣最低58折起，氣候降溫順勢激出買氣。TRAVELER GORE TEX防水外套女款原價13,800元特價7,980元限量15件，運動大牌adidas DURAMO SL 2.0慢跑鞋原價2,290元特價1,190元限量30雙，New Balance Essentials長袖帽T男款原價1,880元特價799元限量30件。

宏匯廣場週年慶TRAVELER GORE TEX防水外套女款，原價13,800元特價7,980元限量15件。 圖／宏匯廣場提供

潮流運動特販買氣強滾 好貨限量儘早搶購

宏匯廣場2週年慶期間引進33大快閃限定店，「OSIM按摩椅」滿2萬加贈獨家好禮、1F加拿大熱銷童裝「Roots Kids」即日起至10/23前全面8折、2F美國「Arnold Palmer」即日起至10/25前全面8折、5F敏感肌不可或缺「施巴」單筆3800享滿額贈。潮流運動服飾鞋款特賣戰局熱烈，4F首度引進Superdry全面5折起、EDWIN上衣490元起，外套1200元起、UNDER ARMOUR等品牌初登場、Victorinox瑞士維氏享滿額現抵。

9F特賣會即日起至10/17集結NIKE、New Balance、Converse、K-SWISS、Columbia、OTTO等各式運動戶外領導品牌全面3折起。以上搭配即日起至10/16首11日當日累計滿3000元贈500元回饋多更多，趁週年慶下手準沒錯。

周末活動有吃有玩 歡聚歡樂宏匯週年慶

宏匯廣場週年慶新北獨家精彩活動不間斷! 即日起至10/23於1F每天都有扭蛋轉轉樂，獎項有新北新莊凱悅嘉軒主題客房、客房抵用券、星宇航空週邊商品等大獎。8F全台獨家日本虛擬實境體感設施「VR ZONE NEW TAIPEI」10/31前獨享兩人同行一人免費，星宇小舖10/15-10/16、10/29-10/30邀請星宇航空空服員親臨同樂，10/15-10/16、10/22-10/23現場拍照打卡贈品牌車輪餅。10/15-10/16親子同樂會，10/22-10/23柴語錄人偶運動會、家族園遊會，以歡樂的氣氛引領顧客前來享受週年慶熱鬧氛圍。週年慶話題美食新櫃有「草山包子」帶來五色饅頭組、「憑嚐心」可麗露10/17起至10/30快閃登場。