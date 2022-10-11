注意！邊境解封 關務署：勿違規攜帶豬肉及其製品入境

新冠疫情趨緩，邊境也逐步開放，財政部關務署指出，今年入境旅客人數逐漸增加，海關查獲入境旅客違規攜帶豬肉及豬肉製品案件逐步攀升，今年1月至9月共查獲161件125公斤，查獲件數已逾去年全年查獲47件，呼籲民眾自海外返鄉入境時務必注意，切勿攜帶豬肉及豬肉製品等應施檢疫物。

關務署副署長蘇淑貞指出，關務署持續與行政院農業委員會動植物防疫檢疫局等查緝機關合作，對郵包、進口快遞貨物及來自非洲豬瘟高風險地區入境旅客行李全面執行X光儀檢，並特別對來自非洲豬瘟疫區國家貨物加強查驗，今年1月至9月共查獲豬肉及豬肉製品689件622公斤，其中入境旅客有161件125公斤、郵包464件394公斤、空運快遞55件92公斤、海運及其他為9件11公斤。

蘇淑貞說，海關查獲物品以豬肉火腿腸及月餅等含豬肉烘焙製品為大宗，其中多件貨品經防檢局檢驗帶有非洲豬瘟病毒，顯示近來國際非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，邊境防疫不容稍懈。

關務署呼籲，民眾自海外返鄉入境時，千萬不要攜帶豬肉及豬肉製品等應施檢疫物，也請告知境外親友切勿攜帶或寄贈，一旦查獲，均移由防檢局依法裁罰，以攜帶來自非洲豬瘟疫區豬肉及其製品為例，初次查獲即處20萬元罰鍰，外來人口如未繳清罰鍰，即拒絕入境，請民眾勿以身試法。