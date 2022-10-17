助糧破千萬！浪喵關懷企業讓浪浪穩定溫飽、健康等家

社會企業「貓侍」是全台銷售第一的台灣貓飼料品牌。 圖/貓侍提供

為了讓浪貓能吃上營養美味的一餐，又能讓一般飼主負擔得起，全新社會企業模式的浪貓關懷企業「貓侍」應運而生，「貓侍」不僅是全台銷售第一台灣貓咪飼料品牌，也和簡榮宗律師共同經營「社團法人台灣流浪貓關懷協會」，旨在第一線與全台超過百位愛媽、中途合作幫助各地浪貓，提供救援、協助TNR節育、中途及送養等服務。

簡榮宗會長與中途貓房的貓咪們互動。 圖/貓侍提供

最溫暖人心的貓飼料，一路走來創造許多暖心動人的故事。一開始，「貓侍」創辦人只是秉持愛護動物的心，幫助浪浪、為他們的生活環境打拼，成立關懷協會並透過募款與義賣獲取資金。但奮鬥一段時間後逐漸明白，若協會過度依賴捐款，不穩定的資源將直接影響救援的數量與品質，也將導致只能使用低階營養的飼料讓浪貓們暫時溫飽、造成更多健康風險與潛在惡性循環的困境；為了長遠而穩定的幫助浪浪，協會以「贈糧」的方式幫助愛媽們取得高品質的飼料，讓浪浪們獲得足夠的營養，降低額外健康風險與支出，以利專注救援與協助TNR，幫助更多在外頭流浪的貓咪。

關懷協會與「貓侍」累計糧金額已超過千萬元。 圖/貓侍提供

「社團法人台灣流浪貓關懷協會」成立四年來，以實際行動力每月資助近千包的貓糧，市值約30萬左右，累計助糧金額已超過千萬！秉持愛護動物的初衷，創辦人決定更進一步打造與眾不同的資助模式，成立全新社會企業「以商養子」，透過研發、銷售健康貓飼料品牌「貓侍」貓食品牌，讓家貓和浪浪都能吃到高品質營養且降低經濟負擔，並將社會企業銷售盈餘回過頭贈糧給協會，打造正向經濟循環，成為穩定幫助浪浪的堅強後盾，讓浪浪不會因為資源不穩而耽誤救援或營養中斷。

貓侍使用台灣在地食材，由專業獸醫師團隊研發，高品質營養深受消費者信賴。 圖/貓侍提供

一個好產品的誕生，需要各方專業支持。「貓侍」所研發之貓糧與貓罐頭，使用台灣在地食材、在台灣製造，並經由醫師團隊研發認證，上市後受到消費者的信賴和肯定，成為台灣品牌銷售第一名的貓糧；同時透過名人謝祖武的無償愛心推廣、大型商業平台如MOMO、東森、蝦皮等異業合作，將「貓侍」的初衷理念推廣出去，吸引消費者樂意參與「每購買一包貓飼料，就能讓一隻流浪貓得到溫飽」這項有意義的事，也對社會企業經營模式感到認同，願意成為助糧行動的一份子。

中途單位會將獲贈的助糧（貓侍料）提供給街貓飽餐一頓。 圖/貓侍提供

關懷浪浪，需要集結大眾的力量。除了愛心，更需要專業、企業、媒體等跨界合作，台灣流浪貓關懷協會和「貓侍」都相信，當我們跨出實質行動，必定能幫助更多在外流浪或等待救援的動物獲得妥善照顧，讓我們持續用愛建立一個善的循環，並且將愛擴大，讓愛心不間斷，人與貓都能更幸福。

影片：https://youtu.be/nIrtviD9dG8

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