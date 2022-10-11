「2023台灣燈會在台北」 柯文哲啟動主視覺光立方

台灣燈會自2001年起出發至台灣各個城市巡迴，睽違23年後重返台北。「2023台灣燈會在台北」是疫情解封後的第一場國際大型活動，台北市政府下午舉行首場「燈場世界」記者會揭開序幕，由交通部觀光局副局長林信任與台北市長柯文哲共同啟動點亮分別代表4大展區色系之主視覺光立方，象徵台灣燈會回到台北初始，點亮整個台灣。

2023台灣燈會將以融入都會的「城市型燈會」，規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃、展出300件以上作品及串連12個行政燈區，使台灣燈會與台北城市精彩融合，創下史上最大規模，要讓大家看見台北的蛻變及前瞻!

燈會將於明(112)年2月5日正式營運至2月19日(15天)，4大展區從捷運忠孝復興站出發到忠孝敦化站是位於東區商圈的「光展區」、松山文創園區的「源展區」、國父纪念館的「中央展區」，及信義商圈的「未來展區」。