吳淑珍眼瞼發現惡性腫瘤 醫師分析「這種癌」最容易忽略

70歲的扁嫂吳淑珍近期切除左上眼瞼之惡性腫瘤、接受眼瞼重建手術。眼科專科醫師指出，80%眼瞼瘤是良性的痣、黃斑瘤、囊腫、肉芽腫、血管瘤，20%是惡性腫瘤，其中多數為較少轉移、預後較佳的基底細胞癌，常長在下眼皮或眼睛內側。剩下10%較容易轉移的，是好發下眼皮的鱗狀細胞癌、好發上眼皮的皮脂腺癌，後者常因誤認為良性的霰粒腫，而受忽略，若反覆發炎治不好，都應提高警覺。

新竹諾貝爾診所眼科專科醫師連祐暘表示，眼科門診病人不少會抱怨「眼皮凸凸一顆」，最常見有兩種，會痛的常是良性的針眼(麥粒腫)，有紅腫熱痛的發炎症狀；不通的常是因皮脂腺堆積導致的霰粒腫，大多熱敷就會消。要是腫塊反覆出現、治不好，通常就要做病理切片，以確認是否為惡性腫瘤。

連祐暘指出，最常見的惡性眼瞼腫瘤是「基底細胞癌」，大約佔90%之多，好發部位第一名是下眼皮，第二名是眼睛內側，外觀常見一顆凸凸的，中間有潰瘍狀的凹陷。基底細胞癌相對較不會轉移，大多在局部侵襲，只要切除乾淨，病人預後也比較好。剩下10%的惡性眼瞼腫瘤，是好發於下眼皮的「鱗狀細胞癌」和好發於上眼皮的「皮脂腺癌」，雖然少見，但比較有機會轉移出去，或侵犯神經。

連祐暘提醒，上眼皮的皮脂腺比較旺盛，皮脂腺癌和霰粒腫都容易長在這邊，也都有腫塊，因此兩者常會被混淆，如果霰粒腫治療無效，就要小心評估皮脂腺癌的可能性。要是腫塊反覆發炎變硬，或是出現「睫毛脫落」這種針眼不會發生的病癥，就要特別小心，可能是癌病。

三軍總醫院一般眼科主任呂大文表示，每年診間都會看到一到兩個眼瞼惡性腫瘤的病人，推估台灣每年可能有幾十例，以50到60歲以上年長者為主，女性比男性略多一些，病人主述多為「反覆復發的針眼」，有時併有潰瘍傷口，這種更要警惕。

呂大文表示，治療上首先要在眼科門診做切除，然後送病理切片。若發現是惡性，就要安排二次手術，做更廣泛的切除，以免癌細胞經由眼眶旁的鼻腔和血流轉移出去。術後剩餘的眼皮可能導致眼睛閉合不全，要暫時用紗布蓋著，以免角膜過乾。接著要安排眼瞼重建手術，通常重建後3到6個月後，8成病人可恢復正常睜閉眼。病人還需要定期追蹤檢查，以確認癌細胞是否轉移；若已轉移，就要再做放射治療。