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2024台灣燈會落腳「這縣市」 兩燈區串連月津港、空山祭

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部觀光局今宣布，2024年台灣燈會將在台南市舉辦，屆時將串聯衛星燈區月津港燈節、龍崎光節空山祭等台南既有知名燈節。圖為龍崎光節空山祭。圖／報系資料照
交通部觀光局今宣布，2024年台灣燈會將在台南市舉辦，屆時將串聯衛星燈區月津港燈節、龍崎光節空山祭等台南既有知名燈節。圖為龍崎光節空山祭。圖／報系資料照

2024年、2025年台灣燈會究竟落腳何處，備受各界關注。交通部觀光局今宣布，2024年台灣燈會將在台南市舉辦，2025年則是在桃園市。

觀光局表示，往年台灣燈會舉辦縣市遴選會先擇選區域、再確認縣市，今年起，為鼓勵縣市政府踴躍參與提案，並透過良性競爭帶動台灣燈會持續進步，特別改為開放有意願縣市政府自由申請，並由該局籌組「台灣燈會評選審查委員會」，就提案計畫舉辦場地、交通環境、接待能量、安全管理、觀光推廣計畫及經費籌措能力等六大指標來評分，並一次評選暨公布兩屆主辦縣市，以利國際宣傳行銷及地方政府籌辦之需。

觀光局表示，台南市距2008年舉辦台灣燈會至今已逾十餘年，2024台灣燈會同時也是台南建城400年，根據市府初步規畫，主展場燈區位於台南高鐵特定區，策展主軸以綠能科技為概念，將結合數位藝術及多媒體應用引進國際級的光影藝術，象徵台南展望下一個百年。

至於安平燈區，則以台南運河水域光藝展演為主，主推特殊的乘船逛遊賞燈體驗，透過台南豐厚文化底蘊體現燈藝美學，另外將串聯衛星燈區月津港燈節、龍崎光節空山祭、普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、馬沙溝燈節等台南既有知名燈節，預期將點亮整個南台灣。

至於2025台灣燈會，則是桃園市繼2016年後再度舉辦，觀光局表示，桃園市作為國際航空大城，本次策展以航空城元素來規劃，主展區暫定於中壢運動公園預定地及莒光公園周邊，場域空間運用值年生肖蛇的形狀串聯，燈區佈置將融合傳統燈藝、藝術設計、環保節能、在地特色、機械動態、創新科技等多項元素，也預計邀請國際專業藝術團隊參與，希望打造出國際級燈光饗宴，並透過地緣之便吸引更多國外旅客參與。

觀光局也提到，明年台灣燈會將從2月5日起，在台北市登場，這也是台灣燈會睽違23年後，再度回台北，歡迎民眾共襄盛舉。

台灣燈會 台南 觀光局 月津港

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