Uber推全新「預約搭乘」服務 預約機場接送可獲200點數
迎接邊境開放，國際觀光旅遊、商務行程等活動回溫復甦，Uber與多元化計程車車隊合作夥伴宣布將於10月13日起於台北市、新北市及基隆市部份地區推出「預約搭乘」功能，主打「隨時彈性排程、準時接送保證、乘客免費取消、費用事先預估、多元乘車選擇」5大貼心功能，讓乘客可輕鬆透過Uber App一鍵預約搭乘，提前精準安排行程。於10月13日至11月30日前期間，透過Uber「預約搭乘」前往台北松山機場或桃園國際機場，並完成該趟預約功能行程，即可獲得一次性200元Uber Cash點數優惠，可用於Uber和Uber Eats App消費折抵。
現在打開Uber App主畫面，點選「預約」圖示，或於輸入目的地旁的時鐘圖示點選進入預約搭乘頁面，即可體驗Uber App全新「預約搭乘」功能。依畫面提示輸入預約時間、上車及下車地點、行程選擇，確認費用後即可輕鬆完成預約。乘客可隨時於Uber App中查看已預約搭乘之行程相關資訊，並預約其他行程。
Uber App「預約搭乘」功能主打5大貼心功能，包含「隨時彈性排程」可預約30分鐘前至30天內的乘車行程；「準時接送保證」可在預約延遲時系統自動依據行程類型提供準時接送保證金50～75元Uber Cash點數作為補償禮遇；還有最晚可在預約搭乘行程開始前1個小時免費取消預約行程，以及菁英優步、菁英 Plus、減碳優步、寶寶優步、毛孩優步、樂聚優步等多元乘車預約選擇，台北地區亦搶先開放尊榮優步之預約搭乘。另外，依據乘客所選擇的乘車類型，也會提供車資與預約搭乘費用事先預估，「尊榮優步」預約費用為75元，其餘經濟型行程預約費用則為50元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言