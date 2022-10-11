Uber推全新「預約搭乘」服務 預約機場接送可獲200點數

迎接邊境開放，國際觀光旅遊、商務行程等活動回溫復甦，Uber與多元化計程車車隊合作夥伴宣布將於10月13日起於台北市、新北市及基隆市部份地區推出「預約搭乘」功能，主打「隨時彈性排程、準時接送保證、乘客免費取消、費用事先預估、多元乘車選擇」5大貼心功能，讓乘客可輕鬆透過Uber App一鍵預約搭乘，提前精準安排行程。於10月13日至11月30日前期間，透過Uber「預約搭乘」前往台北松山機場或桃園國際機場，並完成該趟預約功能行程，即可獲得一次性200元Uber Cash點數優惠，可用於Uber和Uber Eats App消費折抵。

現在打開Uber App主畫面，點選「預約」圖示，或於輸入目的地旁的時鐘圖示點選進入預約搭乘頁面，即可體驗Uber App全新「預約搭乘」功能。依畫面提示輸入預約時間、上車及下車地點、行程選擇，確認費用後即可輕鬆完成預約。乘客可隨時於Uber App中查看已預約搭乘之行程相關資訊，並預約其他行程。