減緩空汙 環保署提醒地方訂定車輛管制、大廠落實減排

進入空汙季，環保署今天以實體及視訊方式，在高雄召開應變小組啟動會議，提醒查核大型工廠是否落實減排降載、訂定車輛管制方式、加入上風縣市降載減排，以提高應變效果。

環保署表示，108年以來就與地方政府透過跨縣市應變小組合作，在秋冬空品不良期間，執行燃煤電廠等大型工廠降載減排方式，降低特殊氣象條件造成擴散不良的影響。110年空汙季燃煤電廠降載116億度，約占中火、興達及麥寮3座電廠空汙季期間燃煤機組發電量的三成。空污季PM2.5全國平均濃度，從108年的每立方公尺19.8微克改善至110年的16.8微克。

環保署表示，台灣秋冬季節常會因氣象條件導致短時間空氣品質不良，但根據過去實務經驗可知，如果工廠或車輛等汙染源提前減少排放，就會減緩空氣品質惡化，今年參考實務與需求，在三月修正應變辦法，修正重點包含「降載減排門檻下修」、「增加強制降載減排對象」、「指揮中心成立門檻下修」、「授權訂定移污應變措施」及「上風縣市協力降載減排」。

今天跨區應變小組啟動會議中，環保署空保處蔡孟裕處長提醒各環保局，往年應變幾乎都只有要求大型工廠配合，今年除了要求工廠落實減排降載外，也要縣市評估訂定適合的車輛管制措施，全面減緩空品不良期間影響。

環保署說，許多縣市都已開始規畫，例如屏東縣政府正在研擬當AQI大於150起，除緊急狀況及低排放車輛外，限制民國95年以前老舊公車進入指定管制區域。此外，為了提升環保局查核工廠的便利，環保署過去一年也發展工廠減排降載查核系統，以及簡易空汙事故擴散模擬系統等。