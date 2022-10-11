快訊

懶理不倫醜聞！「登山女神」曾格爾曝喜訊：我來了

吳淑珍眼瞼發現惡性腫瘤 醫師分析「這種癌」最容易忽略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歷史新頁！周青、古明政挑戰「中央山脈全縱走」 8天半走完300公里

聯合新聞網／ 綜合報導
越野跑好手周青、古明政歷時8天半完成「中央山脈高山主脊全縱走」，創下台灣登山界新紀錄。（左三為周青、右三為古明政）。 圖擷自赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈 臉書
越野跑好手周青、古明政歷時8天半完成「中央山脈高山主脊全縱走」，創下台灣登山界新紀錄。（左三為周青、右三為古明政）。 圖擷自赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈 臉書

越野跑好手周青、古明政9日傳來捷報，他們平安完成總長約300公里的「中央山脈高山主脊全縱走」，並以8天16時54分11秒的驚人時間創下台灣登山史新紀錄，消息一出，許多山友也紛紛留言恭喜，直呼這速度真的太神。

10月1日午夜12點整，台灣越野一哥周青攜手越野跑好手古明政自宜蘭勝光登山口開啟「越野十日挑戰中央山脈」，挑戰10天時間走完北起南湖北山、南抵卑南主山的「中央山脈高山主脊全縱走」，這段路程總長約300公里，預計每天須前進30-40公里方能完成。

臉書粉專「赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈」於9日傳出好消息，稱周青和古明政將在10日下午完成挑戰，結果實際上比預期更快，兩人提前於9日下午4點54分完登，總計耗時8天16時54分11秒，比原先預計的10天還快上1天半左右，創下登山界的新里程碑。

該臉書粉專也於9日傍晚5點40分左右進行現場直播，周青和古明政在記者會上分享一路上的甘苦談，包括淋雨失溫、一度迫降，以及連續9天未睡滿3小時等，但多虧所有補給團隊和幕後人員的大力支援才得以完成此行。

周青和古明政在記者會上感謝補給團隊和行政團隊協助。圖擷自赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈 臉書
周青和古明政在記者會上感謝補給團隊和行政團隊協助。圖擷自赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈 臉書

一般而言，山友要完成這段路程需30至40天，而周青和古明政僅歷時8天半，令許多岳界好手欽佩不已，「恭喜平安完成挑戰！太厲害了」、「這記錄太猛了！兩位及整個團隊都是高手雲集！恭喜恭喜」、「天啊⋯這不是紀錄那什麼才是紀錄」、「太強了！恭喜赤心巔峰團隊完成創新紀錄」。

另外，此次挑戰全程用影像紀錄，由登山達人雪羊擔任編劇，後續將於2023年搬上大銀幕。

越野跑 雪羊視界 山友

延伸閱讀

登雪山遇父女「擦全山屋床墊」他讚台灣未來有望：家長開明

登山女神陷不倫風波！曾格爾發聲明：將採法律行動

登山女神約泡人夫挨轟　何如芸嘆「不要將歡愉建築在他人的淚水上」

台北「龜神」發威？ 鄭明典曝國慶日「龜神鎮雨」背後原因

相關新聞

吳淑珍眼瞼發現惡性腫瘤 醫師分析「這種癌」最容易忽略

70歲的扁嫂吳淑珍近期切除左上眼瞼之惡性腫瘤、接受眼瞼重建手術。眼科專科醫師指出，80%是良性的痣、黃斑瘤、囊腫、肉芽腫...

2024台灣燈會落腳「這縣市」 兩燈區串連月津港、空山祭

2024年、2025年台灣燈會究竟落腳何處，備受各界關注。交通部觀光局今宣布，2024年台灣燈會將在台南市舉辦，2025...

國境將解封 入境首發團來自這！4天3夜行程要去九份、日月潭

國境即將在13日解封，觀光業也開始逐漸復甦，目前確定13日當天入境搶頭香的團客來自泰國。搶到入境首發團的惠康旅行社表示，...

今年規模5以上地震已55個 氣象局：台灣進入地震活躍期

花蓮今凌晨3時24分，發生規模5.9強震，地震深度僅17.9公里，全台有感，其中花蓮縣、宜蘭縣4級，新北市、台北市、新竹...

歷史新頁！ 周青、古明政挑戰「中央山脈全縱走」 8天半走完300公里

越野跑好手古明政、周青9日傳來捷報，他們平安完成總長約300公里的「中央山脈高山主脊全縱走」，並以8天16時54分11秒的驚人時間創下台灣登山史新紀錄，消息一出，許多山友也紛紛留言恭喜，直呼這速度真的太神。

職業軍人單薪8萬揹房貸 一家3口存款不足10萬哭訴「不敢生病！」

有一位快40歲的中華民國國軍上網求助，說他本身是職業軍人，每個月軍餉雖有8萬元，但工作多年銀行存款仍不到10萬元，擔心那天若自己生病了，突然需要支出一大筆錢，不知道該怎麼辦？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。