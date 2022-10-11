歷史新頁！ 周青、古明政挑戰「中央山脈全縱走」 8天半走完300公里

越野跑好手周青、古明政9日傳來捷報，他們平安完成總長約300公里的「中央山脈高山主脊全縱走」，並以8天16時54分11秒的驚人時間創下台灣登山史新紀錄，消息一出，許多山友也紛紛留言恭喜，直呼這速度真的太神。

10月1日午夜12點整，台灣越野一哥周青攜手越野跑好手古明政自宜蘭勝光登山口開啟「越野十日挑戰中央山脈」，挑戰10天時間走完北起南湖北山、南抵卑南主山的「中央山脈高山主脊全縱走」，這段路程總長約300公里，預計每天須前進30-40公里方能完成。

臉書粉專「赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈」於9日傳出好消息，稱周青和古明政將在10日下午完成挑戰，結果實際上比預期更快，兩人提前於9日下午4點54分完登，總計耗時8天16時54分11秒，比原先預計的10天還快上1天半左右，創下登山界的新里程碑。

該臉書粉專也於9日傍晚5點40分左右進行現場直播，周青和古明政在記者會上分享一路上的甘苦談，包括淋雨失溫、一度迫降，以及連續9天未睡滿3小時等，但多虧所有補給團隊和幕後人員的大力支援才得以完成此行。

周青和古明政在記者會上感謝補給團隊和行政團隊協助。圖擷自赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈 臉書

一般而言，山友要完成這段路程需30至40天，而周青和古明政僅歷時8天半，令許多岳界好手欽佩不已，「恭喜平安完成挑戰！太厲害了」、「這記錄太猛了！兩位及整個團隊都是高手雲集！恭喜恭喜」、「天啊⋯這不是紀錄那什麼才是紀錄」、「太強了！恭喜赤心巔峰團隊完成創新紀錄」。

另外，此次挑戰全程用影像紀錄，由登山達人雪羊擔任編劇，後續將於2023年搬上大銀幕。