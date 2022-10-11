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台鐵海線通車百周年慶 「粉紅超跑」首度搭乘蒸氣火車

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
DT668蒸汽火車頭專屬駕駛、機關士林以峰說，看到旅客的熱情，感覺很有成就感。記者吳傑沐／攝影
DT668蒸汽火車頭專屬駕駛、機關士林以峰說，看到旅客的熱情，感覺很有成就感。記者吳傑沐／攝影

台鐵慶祝海線通車百週年系列慶祝活動，今天由「蒸汽火車國王」DT668蒸汽火車打頭陣，牽引莒光號車廂行駛於風光明媚的海線鐵道，中午抵達通霄站亮相，並舉辦鐵道旅遊聯合行銷記者會，白沙屯媽祖婆也應邀一同參與盛會，現場吸引大批鐵道迷及媽祖信徒，熱鬧滾滾。

這場由中台灣七縣市所組成的「串連中台灣 鐵定最好玩」記者會，今天上午9點，蒸汽列車由彰化站啟航，途經停靠追分、清水、大甲、日南、通霄站及白沙屯站，台中市政府及苗栗縣政府共同在通霄站舉辦慶祝活動，包含各式表演與創意市集等精彩內容；高人氣的白沙屯媽祖婆也應邀與會，下午1點20分左右「粉紅超跑」從通霄搭乘專屬列車廂，首次體驗蒸汽火車至白沙屯站。

來自台中的媽祖信眾廖立焄，今天也帶著自己動手捏造的媽祖造型氣球到通霄站參加活動，非常吸睛，很多遊客見她在月台抱著媽祖氣球，紛紛上前觀看還求拍照合影。

另位閃亮明星就是DT668蒸汽火車頭專屬駕駛、機關士林以峰，他在通霄站休息檢修加水期間，受到許多好奇民眾「查問」合影。他說，從受訓到駕駛DT668已有10年光景，較辛苦的是DT668駕駛室沒有冷氣，沒有洗手間，沿途鏟送煤炭也都是自己一人包辦，看到旅客的熱情，感覺很有成就感。

鐵路餐廳今天也推出「鄉味便當」，升級台鐵便當明星排骨與海岸線（苑裡）在地特色料理「旗魚丸」為雙主菜，舉辦一日快閃特賣活動，每份售價120元，在活動現場限量販售。

台鐵表示，慶祝海線通車百週年活動，將發行紀念套票，每套內含薄紙式月臺票5張(談文站、大山站、新埔站、日南站、追分站)及名片式月臺票1張(通霄站)，今天上午9時30分同步於大甲站及通霄站各販售1000套，每套售價100元。另日南站於10月11日至10月17日(上午10時30分至下午4時30分)舉辦名片式車票特賣會，機會難得，歡迎大家一同來海線為通車百週年喝采。

媽祖信眾廖立焄今天帶著自己動手捏造媽祖造型氣球到通霄站參加活動，非常吸睛。記者吳傑沐／攝影
媽祖信眾廖立焄今天帶著自己動手捏造媽祖造型氣球到通霄站參加活動，非常吸睛。記者吳傑沐／攝影
DT668蒸汽火車今天中午牽引莒光號車廂抵達通霄站亮相。記者吳傑沐／攝影
DT668蒸汽火車今天中午牽引莒光號車廂抵達通霄站亮相。記者吳傑沐／攝影
「粉紅超跑」中午從通霄搭乘專屬列車廂，首次體驗蒸汽火車至白沙屯站。記者吳傑沐／攝影
「粉紅超跑」中午從通霄搭乘專屬列車廂，首次體驗蒸汽火車至白沙屯站。記者吳傑沐／攝影

白沙屯媽祖 鐵道迷 台鐵

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