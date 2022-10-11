台鐵海線通車百周年慶 「粉紅超跑」首度搭乘蒸氣火車

台鐵慶祝海線通車百週年系列慶祝活動，今天由「蒸汽火車國王」DT668蒸汽火車打頭陣，牽引莒光號車廂行駛於風光明媚的海線鐵道，中午抵達通霄站亮相，並舉辦鐵道旅遊聯合行銷記者會，白沙屯媽祖婆也應邀一同參與盛會，現場吸引大批鐵道迷及媽祖信徒，熱鬧滾滾。

這場由中台灣七縣市所組成的「串連中台灣 鐵定最好玩」記者會，今天上午9點，蒸汽列車由彰化站啟航，途經停靠追分、清水、大甲、日南、通霄站及白沙屯站，台中市政府及苗栗縣政府共同在通霄站舉辦慶祝活動，包含各式表演與創意市集等精彩內容；高人氣的白沙屯媽祖婆也應邀與會，下午1點20分左右「粉紅超跑」從通霄搭乘專屬列車廂，首次體驗蒸汽火車至白沙屯站。

來自台中的媽祖信眾廖立焄，今天也帶著自己動手捏造的媽祖造型氣球到通霄站參加活動，非常吸睛，很多遊客見她在月台抱著媽祖氣球，紛紛上前觀看還求拍照合影。

另位閃亮明星就是DT668蒸汽火車頭專屬駕駛、機關士林以峰，他在通霄站休息檢修加水期間，受到許多好奇民眾「查問」合影。他說，從受訓到駕駛DT668已有10年光景，較辛苦的是DT668駕駛室沒有冷氣，沒有洗手間，沿途鏟送煤炭也都是自己一人包辦，看到旅客的熱情，感覺很有成就感。

鐵路餐廳今天也推出「鄉味便當」，升級台鐵便當明星排骨與海岸線（苑裡）在地特色料理「旗魚丸」為雙主菜，舉辦一日快閃特賣活動，每份售價120元，在活動現場限量販售。