為什麼不該跟同事分享太多私事？心理醫師：你應該讓工作和生活徹底分開

曾幾何時，交朋友也許是件容易的事，但要如何認識能扶持一輩子、彼此互相支持的摯友，卻可能得歷經許多波折──在大部分的人生歲月裡，我們都免不了和朋友共同歷經生活上的大小事，但能一直維持堅定情誼、不因為現實利益就淡化的交情，往往非常難以尋覓。

在交友管道亦趨豐富的現代社會裡，你人生最好的朋友，是在哪裡認識的？是那個從學生時期就非常要好的玩伴？工作後因為共同目標而凝聚的夥伴？還是透過社群或交友軟體，意外發現志同道合的情感？

也許對大部分人來說，生命中最好的摯友，都是在孩提時代認識的，畢竟少了利益的糾葛、沒有現實的競爭壓力，這時候的交情往往是最真摯與坦承的。

畢竟你永遠不知道，在出社會後的人際關係裡，有著多少「目的性」的佈局與詭譎。

友誼三要素 斷了一個就很難再維繫

友誼的形成，基本上歸類為「空間」、「個性」和「共通點」，你們生活在同一個地方、彼此個性都不慍不火，也有著相同的興趣和目標，當這三種牽動彼此情感的線斷了一條，那麼另外兩條將也很難維繫。

縱使曾經多麼要好，日積月累堆疊的尷尬和陌生都會使得破鏡難圓，少了交流，曾經的革命情感都是過往雲煙。

而同事，基本上都是這樣的交情。

因此，當你對自己的人際關係感到焦慮的時候，要知道其實大部分的人都在學生時期建立了他們一輩子的友情，職場現實的狀況是，當工作完成或階段性任務到一段落的時候，友誼就結束了。甚至很多人是離職以後，就不會再聯絡。

這也是為什麼心理醫師要提點，不要和同事聊太多私事的主因。

職場的交情 盡可能不要牽涉太多私事

很少人喜歡成為辦公室的八卦話題，如果人們開始在工作場所討論他人的私人問題，可能會導致不愉快，更重要的是，當員工的個人生活開始滲透到他們的職業生活中時，雇主通常不會留下一個好的印象，特別是當這件事影響了原本的工作進度。

《lovesuccess》報導，倫敦人才招募機構便羅列了幾個重要的關鍵重點，幫助人們保持私人生活在職場的隱密性。

1、只與信任的人交談

有的時候，將個人問題一直隱藏在心底其實很困難，特別是當這些問題非常具有挑戰性時，因此，若真的有想法必須要傾訴，應該盡量只與自己信任的人討論私人生活，當對方願意聆聽或幫助，也要記得回報。倘若沒有任何人可以聽你訴苦，你可以試著嘗試專業的諮詢服務。

2、找個安靜的地方溝通

如果確定必須跟同事討論私事時，請盡量不要在可能有他人聽的到的地方溝通，因為你永遠不會知道這些訊息會被流到什麼人的耳裡。專家表示，討論問題的最佳時間是在上班時的休息時間，以不要影響工作為原則，否則有可能招致他人閒話。

3、設定自我界線

專家表示，你不需要完全在工作中避免社交，但在你掏心掏肺、付出太多之前，必須仔細考慮，特別是涉及家庭、感情生活或私人愛好時，可以稍微設定一個界線──有些也許是你可以聊的私事，但真的不願意聊的部分，就千萬別隨意透露。

「社群媒體是一個讓你在工作上完全無法保持隱私的大問題，因此在讓同事成為你的社群好友時，最好先確保哪些人可以看到你的內容。」

4、不要參與八卦話題

在辦公室文化裡，每個人都難免變成他人茶餘飯後的八卦話題，但這些流言蜚語往往是殘忍、羞辱和具有破壞性的，因此聽到他人在討論時，你要做的不是湊上去閒話，而是避免評論他人的個人問題。專家表示，謠言止於智者，如果你的同部門同事因為八卦而臭名昭彰，你應該避免加入，被貼標籤的傷害絕對令人難以忍受。

5、適時選擇離開

在職場上，一個人絕對無法永遠讓個人生活和工作保持界線，但心理醫師強調，你可以不必回答任何同事想要探究隱私而提出的話題，「如果你發現，自己被捲入一個你不想參與討論的個人話題和他人私事的對話中，你可以冷靜地表達自己的立場，告知你不想加入討論，並默默的離開。」

什麼話題絕對在職場上不能閒聊？

《timesofindia》也提到，一個人在公司裡面絕對不能和同事聊的話題，包含：

1、薪資訊息

無論你和同事有多親近，都不要錯誤地分享薪水數字，披露薪資訊息只表明你無法對專業事務保密，並且還會導致不必要的比較和麻煩。

2、個人病史

關於個人的健康狀況，你完全可以不用和同事分享，不管你們相處得多麼融洽。畢竟你也難保自己的健康因素，可能會如何成為他人的把柄或攻擊目標。

3、過分抱怨工作

適度的談論工作上不合理的地方是完全可以的，但如果你過分的抱怨工作量、壓力或埋怨公司，和同事講其實無濟於事，不要和你有相同工作的人抱怨工作，這或多或少會影響他人情緒。

4、感情生活

私人的感情生活通常是最不需要和同事提起的，也許你認識新對象、和某人剛分手，這完全都是個人的私事，與工作無關。

5、對同事的負面想法

如果你不滿意某個同事的工作方式、專業能力等，你可以和主管反應，而不是到處和他人說某人的壞話或負面消息，這對自己一點也沒好處，反而會令別人討厭。

6、帶有性別、種族或宗教的歧視

無論是性別、種族或宗教的問題，千萬不可以隨意開相關的玩笑，也許你覺得這個話題很有意思、自以為幽默，但其實這對當事人來說一點都不開心。

（本文出自2022.10.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）