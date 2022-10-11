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國境將解封 入境首發團來自這！4天3夜行程要去九份、日月潭

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
國境即將在13日解封，觀光業也開始逐漸復甦，目前確定13日當天入境搶頭香的團客來自泰國。圖為入境示意圖。圖／資料照
國境即將在13日解封，觀光業也開始逐漸復甦，目前確定13日當天入境搶頭香的團客來自泰國。圖為入境示意圖。圖／資料照

國境即將在13日解封，觀光業也開始逐漸復甦，目前確定13日當天入境搶頭香的團客來自泰國。搶到入境首發團的惠康旅行社表示，該團約29人，將搭乘虎航，預計凌晨班機抵達台灣，行程4天3夜，行程除走訪台北西門町以外，還會到九份、日月潭等景點。

惠康旅行社總經理張惠雁表示，自從台灣宣布邊境解封後，其實國外旅客對於台灣的興趣都蠻大，成團速度很快，以泰國這一團來講，大概產品一上架，約莫3個小時就完售，接下來有來自泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡的團客。

相較於疫情前的旅遊，張惠雁認為，旅客大多沒有什麼特別要求，不過由於台灣並非完全解封，所以事前都有和旅客說明入境注意事項，包括快篩規定，建議出國前要保險、旅遊行程全程配戴口罩等。

不過張惠雁也提到，由於台灣周邊國家，像是日本、韓國都開放得比台灣早，而旅客在疫後若要選擇出國一次的話，大多早已安排好，台灣變得就比較後面，再加上泰國等其他國家，也比台灣來得自由，多少對於買氣有影響，不過仍就逐漸復甦中。

13日當天除了惠康旅行社搶到首發團外，燕府旅行社同樣也有一團來自泰國的旅客將在13日下午搭乘華航抵台，該團約32人，預計在台灣待4天3夜。

燕府旅行社表示，泰國其實對台灣市場很熱衷，疫情前一年約有30萬名泰國旅客來台遊玩，因此當政府宣布解封的消息一出後，兩個多小時後就賣完第一團。至於價格部分，受到機票、遊覽車、住宿價格上揚等影響，團費約比疫情前多一、兩成左右。

實際上，13日解封當天，不僅有國際觀光客搶著入境，同樣也有不少民眾打算出國遊玩。雄獅旅遊當天就有一團20人準備搭乘星宇航空到曼谷，下午則還有一團20人，準備搭乘華航到馬來西亞遊玩。

易遊網表示，從買氣來看，目前還是自由行比較受歡迎，包括東京、首爾、曼谷都是入門景點，以易遊網來講，自從宣布0+7，再加上日本免簽後，單周機票預訂營收已九位數，國境訂房也有五倍成長；至於團客的部分，則以北海道、大阪的買氣最好，另外像是長榮新開的米蘭、慕尼黑航點也不錯。

泰國 馬來西亞

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