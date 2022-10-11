立委提育兒津貼均等一致 蘇揆：齊頭式平等不一定公平

國民黨立委立委鄭正鈐今天在立法院質詢時提到教育托育補助問題，詢問行政院長蘇貞昌，有沒有可能補助給家長的育兒津貼均等，不要差別待遇，蘇揆說，不同機構型態條件不同，如果只有數字「齊頭式平等」，結果反而不一定公平。

鄭正鈐表示，台灣少子化問題嚴重，教保托育模式分公立幼稚園、非營利幼兒園、職場互助教保服務中心、準公共化幼兒園、私立幼稚園等五種，有些還要抽籤，但抽出來的結果不同，政府也補助不同，有些直接補助給家長，有些補助給機構，補助金額差距大，從數千元到萬元都有，最多可補助1萬1610元。

鄭正鈐說，政府現在大推職場互助教保，補助每個小朋友1萬1610元，「就表示政府有這個預算」，要讓年輕人敢生、能夠養，希望補助給家長的這筆經費能一致，詢問蘇揆，有沒有可能沒有進入機構的家長也能得到育兒津貼的補助？

鄭正鈐表示，育兒津貼有排富機制，總所稅20%以上就無法得到育兒津貼，大概綜合所得121萬的時候就無法得到育兒津貼，121萬看起來很多，但以現在的生活水準，扣掉生活基本開銷後所剩無幾，詢問蘇揆，對於育兒津貼的排富條件是不是可以拉高？因為家戶所得121萬元要養小孩對年輕夫妻來說也是沈重的負擔。

教育部長潘文忠表示，目前有七成以上的幼兒可以得到學前托育的照顧，每種機構條件不同，要採取定額補助有很大的討論空間。