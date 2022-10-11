媒體轉型困難多 學者：不應盲從影音潮流

傳統媒體轉型勢在必行！台大新聞所所長洪貞玲11日於華文媒體高峰會表示，目前媒體界已出現「影像當道」的趨勢，但媒體仍應發揮「解釋」的專業，讓影音、圖像化成為新聞專業的輔助；巴西美洲時報社長斯碧瑤分享辦報經驗說，小眾媒體要走出一昧追求流量的窠臼，更要加深與讀者的連結。

全球華文媒體高峰會論壇11日舉辦，以「新趨勢、新媒體、新未來」為主題，匯集海內外人士到場，包括公廣集團董事長胡元輝、中央社董事長劉克襄與前中國時報總主筆劉必榮等人。

僑委會副主委徐佳青致詞表示，在疫情即將結束的時刻，致力促成媒體各界的交流對談，讓台灣的第四權更加茁壯跟成熟，

中國威脅海外華媒

央廣電台董事長賴秀如表示，海外華文媒體遭遇到的挑戰不再是新興媒體興起、華人社區老化等，而是中國的媒體壓力。近期中國透過大量收購海外媒體，提供不一定正確的訊息。

她舉例說，在接待德州電台節目的台長時，聽到消息後，每當德州電播報完新聞後，就會有其他媒體緊隨其後播報央視的新聞，並刻意刪除對中國不利的新聞，試圖魚目混珠。賴秀如說，相信這並非是單一個案，更顯見海外的華文媒體在當今傳達正確資訊的任務更加重要。

記者也要資工專業

「傳統媒體需要數位轉型」，洪貞玲根據國內外的媒體新聞報告說，無論是全球或者是台灣，都出現了傳統媒體逐漸衰退，網路媒體興起的狀況。她補充幾個特別的現象說，儘管臉書依舊是接受新聞的大宗，但也可看到「短影音」愈來愈受到歡迎；此外，訂閱記者個人電子報的群眾比例提高，顯見靠著記者個人的品質，仍有可能得到群眾的青睞。

然而，由於媒體網路化，出現影音、數據新聞或Podcast等多元的內容形式。對此，洪貞玲表示，台灣民眾透過網路接受新聞的比例愈來愈高，傳統媒體也必須要去適應網路資訊的形式，過去平面媒體最重視文字與照片，但到了網路則有影片、聲音等更多形式，更沒有空間與版面的限制。

她表示，數位化內容的呈現涉及「圖像化」與「資訊化」的過程，也改變記者的專業領域，資工領域的專業變得愈來愈重要，如紐約時報很早就建立「圖像新聞部門」，像是過去難以在紙本上呈現的奧運運動會，該報就透過連續性的快拍，配合上科學性的解說，得到國際讀者的認可。

小眾媒體殺出市場

洪貞玲表示，現在已有「影像當道」的趨勢，但媒體不一定要追逐此趨勢，媒體不同於網紅的點在於，媒體人具備「解釋」的專業，讓影像只是媒體傳統專業的輔助。

此外，她也指出，近期出現許多網路原生的新興媒體，跟過去致力於大眾市場的傳統媒體不同，網路原生媒體沒有包袱，可走向小眾取向，與特定的讀者建立更深度的連結。

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