快訊

不姑息！遭匿名留言控性騷女學生 葉丙成向刑事局告了

登山攀冰好手徐耀群命喪玉山 噩耗震撼國內外登山界

華視人事三立化？ 藍營提醒公正播報

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對華視人事三立化的狀況，國民黨11日提出異議，並呼籲華視堅守公廣集團自主，不要成為政黨打手。（國民黨立院黨團提供）
針對華視人事三立化的狀況，國民黨11日提出異議，並呼籲華視堅守公廣集團自主，不要成為政黨打手。（國民黨立院黨團提供）

「如果華視變成為政府擦脂抹粉的媒體，就喪失公廣媒體獨立性，董事長胡元輝應該下台！」國民黨立委李德維表示，華視從總經理、新聞台長、採訪經理等人都是前三立電視台的員工，還開設政論節目攻擊在野黨，已經失去公廣集團獨立性，卻又不改善華視播報錯誤百出、收視低迷的狀況，他們呼籲若不改善，華視董事長應下台。

華視淪為三立分台

李德維說，隸屬於公廣集團的華視在報導時應有獨立性、公正性，但從目前華視的人事佈局來看，從總經理藍宜禎、新聞台台長陳雅琳、採訪部經理蔡菀瑩、媒體部副理熊鴻斌等人，過去都曾在三立工作，「難道新聞界沒有其他人了嗎？」李德維感嘆，難怪在圈內大家都說華視是「三立的分台」。

他指出，從中天被踢出52台，到華視取得52台執照的過程都充滿爭議，包括蔡菀瑩等主管過去也有疑似施壓主播報假新聞遭到爆料，也讓外界對於華視充滿疑慮。他呼籲華視董事長胡元輝不要將華視打造成「三立分台」，並開設如「三國演義」等批鬥在野黨的節目，讓公廣集團淪為政黨打手。

應致力改善缺失

國民黨立委林奕華痛批，華視播報錯誤百出、收視率非常差，這些問題都不願著手改善，與工會協商，卻成為綠營派系佈局、分贓的大餅，尤其是對駐德大使謝志偉的專訪，更像共產黨對政治人物的歌功頌德，加上政論節目批鬥在野黨，這些作為都非公廣集團應有態度。

「原本對華視董事長胡元輝的期許已經通通消失！」林奕華強調，共廣集團應該獨立運作、給記者報導空間，並將過去華視的出包狀況改善，但許多人事都是從三立空降，看不出來主管願意與華視老員工談為何新聞台士氣如此低落，且NCC過去對華視的要求至今也未達成，希望華視儘速改善。

國民黨立院總召曾銘宗說，華視許多作為都有違反《公共電視法》的疑慮，國民黨會持續強力監督，若再有類似事情發生，或是製播缺失遲遲不改善，他們呼籲胡元輝下台負責。

【更多精采內容，詳見

華視 胡元輝 公廣集團

延伸閱讀

華視總經理、新聞主管都來自三立 藍批公廣集團三立化

影／國民黨批華視三立化 人事異動充滿三立人馬

新竹棒球場未完成驗收就啟用 蘇貞昌：雪隧也是先通車

上看357億房地合一稅收未用於居住政策「違法」 阮清華一度語塞

相關新聞

國境將解封 入境首發團來自這！4天3夜行程要去九份、日月潭

國境即將在13日解封，觀光業也開始逐漸復甦，目前確定13日當天入境搶頭香的團客來自泰國。搶到入境首發團的惠康旅行社表示，...

微型電動二輪車11月30起掛牌才能上路！ 違規最高罰3600

為加強微型電動二輪車的管理，交通部近期預告修法，要求微型電動二輪車得要掛牌才能上路，違者最高可罰1200到3600元，且...

今年規模5以上地震已55個 氣象局：台灣進入地震活躍期

花蓮今凌晨3時24分，發生規模5.9強震，地震深度僅17.9公里，全台有感，其中花蓮縣、宜蘭縣4級，新北市、台北市、新竹...

職業軍人單薪8萬揹房貸 一家3口存款不足10萬哭訴「不敢生病！」

有一位快40歲的中華民國國軍上網求助，說他本身是職業軍人，每個月軍餉雖有8萬元，但工作多年銀行存款仍不到10萬元，擔心那天若自己生病了，突然需要支出一大筆錢，不知道該怎麼辦？

50多歲男邊吃飯邊流淚 竟患「鱷魚眼淚症候群」

57歲的王先生近期常在用餐時流淚，太太擔心他是否心情不佳，而某一天和朋友聚餐慶生，發現他高興地大快朵頤、右側眼角卻淌著淚...

Uber推全新「預約搭乘」服務 預約機場接送可獲200點數

迎接邊境開放，國際觀光旅遊、商務行程等活動回溫復甦，Uber與多元化計程車車隊合作夥伴宣布將於10月13日起於台北市、新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。