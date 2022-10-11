華視人事三立化？ 藍營提醒公正播報

「如果華視變成為政府擦脂抹粉的媒體，就喪失公廣媒體獨立性，董事長胡元輝應該下台！」國民黨立委李德維表示，華視從總經理、新聞台長、採訪經理等人都是前三立電視台的員工，還開設政論節目攻擊在野黨，已經失去公廣集團獨立性，卻又不改善華視播報錯誤百出、收視低迷的狀況，他們呼籲若不改善，華視董事長應下台。

華視淪為三立分台

李德維說，隸屬於公廣集團的華視在報導時應有獨立性、公正性，但從目前華視的人事佈局來看，從總經理藍宜禎、新聞台台長陳雅琳、採訪部經理蔡菀瑩、媒體部副理熊鴻斌等人，過去都曾在三立工作，「難道新聞界沒有其他人了嗎？」李德維感嘆，難怪在圈內大家都說華視是「三立的分台」。

他指出，從中天被踢出52台，到華視取得52台執照的過程都充滿爭議，包括蔡菀瑩等主管過去也有疑似施壓主播報假新聞遭到爆料，也讓外界對於華視充滿疑慮。他呼籲華視董事長胡元輝不要將華視打造成「三立分台」，並開設如「三國演義」等批鬥在野黨的節目，讓公廣集團淪為政黨打手。

應致力改善缺失

國民黨立委林奕華痛批，華視播報錯誤百出、收視率非常差，這些問題都不願著手改善，與工會協商，卻成為綠營派系佈局、分贓的大餅，尤其是對駐德大使謝志偉的專訪，更像共產黨對政治人物的歌功頌德，加上政論節目批鬥在野黨，這些作為都非公廣集團應有態度。

「原本對華視董事長胡元輝的期許已經通通消失！」林奕華強調，共廣集團應該獨立運作、給記者報導空間，並將過去華視的出包狀況改善，但許多人事都是從三立空降，看不出來主管願意與華視老員工談為何新聞台士氣如此低落，且NCC過去對華視的要求至今也未達成，希望華視儘速改善。

國民黨立院總召曾銘宗說，華視許多作為都有違反《公共電視法》的疑慮，國民黨會持續強力監督，若再有類似事情發生，或是製播缺失遲遲不改善，他們呼籲胡元輝下台負責。

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